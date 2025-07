Mengoni, due notti al Dall’Ara: "Dopo ogni crollo si ricomincia"

Bologna, 5 luglio 2025 – Trasparenze e fragilità di un animo in bilico. "Dalle macerie si ricostruisce una città di cristallo che non so dove proietterà me e la società in cui viviamo" ammette Marco Mengoni raccontando il concept con cui affronta oggi e domani il giudizio del Dall’Ara. "Ecco perché con Giovanni Pallotti abbiamo scelto di utilizzare nella narrazione di questo mio nuovo kolossal da stadi i canoni della tragedia greca. Sia chiaro, però, che non ho utilizzato la struttura teatrale per traslarci dentro il mio repertorio tout court, ma solo i brani compatibili con la storia che andiamo a dipanare nel tentativo di accompagnare per mano lo spettatore in un preciso percorso emotivo. L’idea è, infatti, quella immergere il pop nell’opera perché, come dico da sempre, mi sento con orgoglio un cantante popolare. Ecco perché ho curato personalmente ogni dettaglio dello spettacolo (fra cui i corsetti genderless di cui tanto si è parlato, ndr): dalla scaletta alle luci, dal design della produzione ai costumi. Insomma, un progetto che mi sono scritto addosso nella speranza che tutto questo arrivi al pubblico. Dopo ogni crollo si ricomincia, magari camminando tra le rovine in cerca di qualcosa di caro da cui iniziare l’opera; scavando, rimuovendo ciò che è superfluo, rimettendo in ordine ciò che resta per ripartire da lì. D’altronde sono una persona con un vissuto che a volte va urlato, oltre che condiviso con gli altri. E penso che nell’individualismo imperante certi concetti possano apparire in controtendenza, se non addirittura un po’ rivoluzionari".

Concepito in più sezioni, il live racconta proprio questo flusso. "Non mancano momenti di riflessione, perché poter far arrivare al mio pubblico messaggi importanti, in cui credo profondamente, è parte del mio essere umano" ribadisce l’uomo di Guerriero. "Ovviamente lo faccio a modo mio, con umiltà e gentilezza, senza imporre giudizi".

Musica ovviamente al centro, grazie anche alla presenza sul palco di 13 musicisti e di nuovi arrangiamenti curati, ça va sans dire, da Marco stesso. Tutto in una girandola di citazioni che vanno da Black hole sun dei Soundgarden ne La valle dei re a Mi fido di te di Jovanotti in Hola, da Amarsi un po’ di Lucio Battisti in Mandare tutto all’aria (scritta con Calcutta, Davide Petrella, Andrea Suriani e mandata in radio a fine novembre) a Ordinary world dei Duran Duran ne L’essenziale. "Offrire nuove vesti alla mia musica è un lavoro molto impegnativo a cui tengo, però, tantissimo perché consente di raccontarmi così come sono oggi" assicura. In scaletta pure Sto bene al mare il lieve, lievissimo (nonostante qualche cenno a "cosa succede all’altra parte del mare?") singolo estivo con Rkomi e Sayf, relegato nel bis. L’autunno, invece, l’idolo di Ronciglione lo passerà nei palazzi dello sport con la tranche indoor di questo tour attesa pure alla Vitrifrigo Arena di Pesaro il 21 e 22 ottobre e all’Unipol Arena di Casalecchio il 24 e 25. "Ci ho messo 13 anni a fare il primo stadio" racconta Mengoni a proposito del no pronunciato ai tempi dell’album Atlantico davanti all’ipotesi di cantare nei grandi spazi. "Penso sia stata anche una forma di rispetto verso il mio pubblico, perché prima di affrontare gli spalti volevo avere in mano tutti gli strumenti necessari per arrivarci bene. E soprattutto arrivarci da grande".