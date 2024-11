Da Nek a Fiorella Mannoia: tanti messaggi per Samuele Bersani dopo lo stop al tour

Bologna, 7 novembre 2024 - Tanti messaggi di affetto per Samuele Bersani che con un post sui social ha annunciato uno stop del tour per un problema di salute. Numerosi quelli da parte dei colleghi su Instagram. "Forza Samuele", scrive Nek; messaggio condiviso da Levante. Poi una valanga di cuori, per dimostrare l'affetto: così Fiorella Mannoia, Giorgia, Ermal Meta, Paola Turci, Tiromancino, Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Fiordaliso, Marina Rei. “Daje Samu”, scrive Emma Marrone.

Samuele Bersani ha annunciato lo stop al tour per un problema di salute: tanti messaggi di affetto sui social da parte di colleghi e fan

Stima e incoraggiamento non solo dai cantanti, tra i messaggi ci sono anche quelli dell'attrice Virginia Raffale, Roberta Capua, Chiara Francini e Rudy Zerby. Tra chi ha messo "mi piace", condividendo la voglia di Bersani tornare al più presto sul palco, ci sono anche Jovanotti e Marco Mengoni. Il cantautore di origine riminese, che vive a Bologna, può contare tanti amici nel suo ambiente di lavoro. Il 14 luglio era tra gli invitati al compleanno di Tobia Righi, storico manager di Lucio Dalla, assieme a Gianni Morandi, Luca Carboni, i fratelli Bonaga, Ron e Fio Zanotti. E fu proprio Dalla a scoprire Samuele Bersani come nuovo talento, l'artista romagnolo era il suo pupillo e uno dei suoi successi porta proprio la sua firma: "Canzone".

Il post del cantante: “Devo fermarmi, tornerò presto”

"Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi", ha scritto Bersani in un post che arriva come un fulmine a ciel sereno tra i fan, motivo per cui l'organizzazione è stata costretta a riprogrammare l’intero tour di concerti previsto tra novembre e dicembre. Le date, alcune delle quali già sold out, sono state rimandate a primavera. Il debutto era previsto a Milano il 9 novembre.

"Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi. Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei alle domande che giustamente mi farete”. "Dover rinviare di qualche mese i nostri appuntamenti scava ancora più forte nella mia amarezza - spiega il cantante -, ma al momento purtroppo non c’è alternativa a questa decisione. Tornerò presto. E lo dico con tutto l'affetto che ho, contando di sentire il vostro, che oggi serve più di sempre. Vi voglio bene”.

L’affetto dei fan: “Noi ti aspettiamo, forza poeta”

E l’affetto arriva, tanti i messaggi emozionanti da parte dei fan. "Ti vogliamo bene anche noi - scrive un fan su Facebook -. Ti ho conosciuto e sei una persona speciale. Sono certo che ti riprenderai e questo brutto momento sarà spunto per un nuovo meraviglioso album”; “Mi unisco a questo enorme abbraccio collettivo, con la speranza che tu possa rimetterti presto. Noi ti aspettiamo”, si legge in un altro commento tra i quasi 800 sotto il post di Bersani. E ancora: “Arrivi sempre al cuore… forza poeta!”; “La tua musica ci è sempre stata vicina. Ora tocca a noi starti vicino”. Tutti fanno il tifo per lui.