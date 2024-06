Mirabilandia, weekend con le fate. Le Winx protagoniste al parco

In attesa della grande novità del 2025, un’area bambini completamente rinnovata grazie a un investimento di 20 milioni di euro, l’estate del parco di Mirabilandia sarà all’insegna di show, spettacoli ed eventi esclusivi per un divertimento a misura di famiglie e ragazzi. "Lo show ‘Winx Forever – Il Musical’ – racconta Riccardo Capo, managing director del parco – è un’esclusiva per Mirabilandia, per festeggiare i vent’anni del Winx Club e che dimostra l’attenzione che hanno per noi i maggiori brand e partner del settore". Già ieri per l’inizio ufficiale della stagione estiva del parco e con il pienone tipico delle belle giornate di sole, è partito il weekend – che prosegue oggi – dedicato alle fatine più famose d’Italia: ‘Winx Fairy Days’. Due giornate ‘fatalose’ in compagnia di Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna per diventare protagoniste di tante attività e vivere esperienze uniche. Svelato il calendario dei principali eventi di luglio e agosto.

"Avremo tanti appuntamenti imperdibili – spiega Sabrina Mangia, direttore Sales and Marketing di Mirabilandia –. La strategia di stringere accordi con partner speciali è stata molto apprezzata dal pubblico. La musica, le risate, le atmosfere incantate, il ballo e il divertimento andranno a braccetto con appuntamenti sempre nuovi". Sabato 6 luglio, ci sarà il ‘Weekend Dance’ per festeggiare la Notte Rosa della riviera romagnola. Un evento speciale del Capodanno dell’estate firmato in esclusiva da Claudio Cecchetto che farà ballare i visitatori al ritmo delle hit più famose di sempre, con un dj set in collaborazione con il Samsara di Riccione. Presenti alla serata anche i comici e imitatori Claudio Lauretta e Leonardi Fiaschi. Il 13 luglio, l’appuntamento è con il 25esimo anniversario di SpongeBob, la famosa spugna di mare. Divertimento assicurato con i personaggi di Bikini Bottom per una super festa con musica e torta. Un altro compleanno è atteso per il 27 luglio, il 32esimo di Mirabilandia con un party in collaborazione con Mtv e il sound di Merk & Kremont. Per offrire ai turisti un’anticipazione dell’Halloween del parco, dal 10 al 15 agosto, torna il ‘Summer Horror Festival’, sei giorni con mostri che invaderanno le vie del parco già alle prime ore dell’imbrunire. Serata speciale anche quella di sabato 31 agosto con il ‘Fluo Party by Rds’ in compagnia dei migliori dj della radio. Risate, in ‘salsa romagnola’, con Giuseppe Giacobazzi il 14 settembre, in una serata che promette di regalare uno spettacolo unico tutto da gustare. Tutti gli eventi sono inclusi nel biglietto di ingresso a Mirabilandia. I più coraggiosi, a caccia di emozioni e adrenalina, potranno invece mettersi alla prova con iSpeed, Katun e Divertical, e con il terrore di The Walking Dead, l’horror house ispirata alla nota serie tv, unica in Italia. Tappa fissa nel parco anche a Dinoland, per ambientazioni con dinosauri, e a Ducati World per gli appassionati del rombo dei motori.