Miss Italia 2023: chi sono le finaliste di Emilia Romagna e Marche

I giorni, anzi le ore di Miss Italia. Lo storico concorso torna a casa, da oggi le 40 ragazze ritenute più belle dello Stivale sono a Salsomaggiore, lì dove fino al 2010 si erano svolte ininterrottamente 28 edizioni del festival della bellezza femminile. La città termale che ha incoronato reginette e fatto sognare non solo le partecipanti, ma anche le telespettatrici, riabbraccia la kermesse dopo 13 anni di assenza.

L’84esima edizione vede 2 finaliste per ogni regione, le vincitrici regionali elette in estate e chi ha saputo superare il difficile scoglio delle pre-finali nazionali in Calabria.

Le bellissime dell’Emilia Romagna

Per l'Emilia Romagna sono protagoniste Greta Laura Remorgida di Modena, bionda 19enne altissima con i suoi 183 cm che si era aggiudicata già varie selezioni prima di vincere quella più ambita, divenendo Miss Emilia Romagna nella finale di Sestola.

Con lei Alice Galante di Sassuolo, 21 anni, mora mora con gli occhi scuri. Lei invece è andata a Corigliano-Rossano con la fascia di Miss Eleganza Emilia Romagna e lì ha battuto le altre concorrenti della regione strappando l'unico posto messo in palio per la finalissima.

Le reginette delle Marche

Le Marche saranno rappresentate dalla 19enne Swami Morici di Serra San Quirico che lo scorso 26 agosto a Civitanova è stata eletta più bella della regione. Alta 1,70, ha occhi marroni, capelli castani, sta lavorando in un bar a Castelplanio e vuole studiare Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.

A Civitanova aveva preceduto Chiara Clementi e proprio la sangiorgese seconda classificata è con lei a Salsomaggiore. Diciottenne, la neo studentessa di Economia e Management alla Luiss in estate ha conquistato sia la fascia di Miss Eleganza Marche che quella di Miss Social e poi ha preso il pass in Calabria. Alta 176 cm, fisico esile (74-57-83 le misure), capelli biondi, occhi verdi, ha un viso delicato e portamento naturale.

La finale: ecco quando sarà

Sabato al Palazzo dei Congressi, quando saranno circa le 20 conosceremo il nome della nuova Miss Italia (dopo ben 348 selezioni nelle piazze dei comuni italiani con 6780 ragazze iscritte). In realtà però già subito, domani, per le 40 finaliste ci sarà un ulteriore taglio perché l'organizzazione dimezzerà il numero e pertanto solo 20 saranno realmente in gara.

La giuria di Miss Italia 2023

La giuria sarà composta dai giornalisti Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani e dalla modella Giulia Salemi. Presenterà la finale la cantante Jo Squillo, terza donna a condurre da sola l’ultimo atto dopo Simona Ventura e Milly Carlucci. Nel febbraio del 1991 partecipò al Festival di Sanremo in coppia con Sabrina Salerno con il brano “Siamo donne”, diventato un inno delle donne. Madrina della serata sarà Gloria Bellicchi, vincitrice del concorso nel 1998.