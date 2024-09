Miss Italia 2024, Irene Boschi cerca la vittoria in casa: le Marche fanno il tifo per lei

Macerata, 21 settembre 2024 – Cerca la vittoria in casa la 19enne maceratese Irene Boschi, “Miss Sorriso Marche”, in lizza per la fascia più ambita, quella di Miss Italia. È l’unica a rappresentare questa regione alla finalissima di domani, 22 settembre, nel teatro comunale di Porto San Giorgio (Fermo), con diretta streaming dalle 20 sul sito ufficiale di Miss Italia. Ed è la prima volta che il titolo viene assegnato nelle Marche, che in passato ha ospitato più volte le prefinali del concorso di bellezza. Ma mai, appunto, la finale.

Irene Boschi (da Instagram)

Irene Boschi, nata il 3 agosto 2005, è di Macerata e ha 19 anni. Alta 1.70, capelli castani e occhi marroni, si è da poco diplomata al Liceo classico linguistico Leopardi di Macerata e presto cambierà vita trasferendosi a Roma per studiare Economia e Management alla Luiss. Finora il concorso di bellezza non è stato mai vinto da una maceratese.

18 foto Domenica 15 settembre, a Numana (Ancona), nel corso di uno spettacolo al Centro Vacanze Villaggio De Angelis, sono state svelate dalla commissione tecnica le quindici finaliste al titolo di Miss Italia 2024. Ecco i nomi delle protagoniste: Giulia Caramel - Miss Veneto; Ofelia Passaponti - Miss Toscana; Angela De Filippo - Miss Campania; Nicoletta Pentrelli - Miss Puglia; Elena Dibattista - Miss Sicilia; Mariama Diop - Miss Framesi Lombardia; Nicole Vioto - Miss Eleganza Veneto; Denise Uguccioni - Miss Rocchetta Bellezza Liguria; Laura Romersi - Miss Eleganza Emilia Romagna; Caterina Vincenti - Miss Rocchetta Bellezza Lombardia; Beatrice Mazzoni - Miss Roma; Matilde Gonfiantini - Miss Eleganza Toscana; Irene Boschi - Miss Sorriso Marche; Beatrice Scintu - Miss Cinema Roma; Elisa Armosini - Miss Sorriso Sardegna.

Miss Social Framesi è invece Miss Liguria Dorotea Carniglia. Queste le riserve: Rebecca Cossu - Miss Sardegna; Sofia Lenti - Miss Sorriso Calabria; Francesca Spinelli - Miss Piemonte.

Si va quindi verso la finalissima di domenica 22 settembre, che si svolgerà nel teatro comunale di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. La giuria sarà presieduta da Martina Colombari.

È l’unica delle otto marchigiane che erano giunte alle prefinali nazionali ad avercela fatta; in extremis è stata eliminata anche Miss Marche Vittoria Latini.

Irene Boschi (da Instagram)

Un’edizione, questa, l’85esima, molto “marchigiana”, con le prefinali al Centro Vacanze De Angelis di Numana (Ancona) e la finalissima a Porto San Giorgio. Domani la giornata si aprirà con la conferenza di presentazione dei giurati alle 15 a Villa Bonaparte. Porto San Giorgio, per la prima volta nella storia del concorso, diventa lo scenario della celebrazione della bellezza italiana.

Irene Boschi (dalla pagina Facebook di Miss Italia)

Ma non solo: l’edizione di quest’anno sarà anche “un inno al coraggio, alla resilienza e ai valori femminili”, secondo la visione della patron Patrizia Mirigliani, che da anni guida il concorso verso una continua evoluzione.

Irene Boschi (da Instagram)

A condurre la serata sarà Andrea Dianetti, attore, regista e conduttore lanciato nel 2006 dal talent show "Amici di Maria De Filippi" (nel 2023 ha co-condotto lo Zecchino d'Oro). Presidente di giuria che valuterà le quindici finaliste sarà l'attrice e conduttrice televisiva Martina Colombari, Miss Italia 1991.

Irene Boschi (da Instagram)

Martina Colombari, presidente di giuria, è stata la più giovane vincitrice di Miss Italia, ottenendo il titolo nel 1991 a soli 16 anni. Da quel momento, ha saputo trasformare la sua bellezza in una carriera artistica di successo che ha spaziato tra cinema, televisione e teatro. Negli ultimi anni, Colombari ha consolidato il suo ruolo nel mondo del teatro, continuando al contempo il suo impegno nel sociale con la fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus, a favore dei bambini di Haiti.

Irene Boschi (da Instagram)

Al fianco della Colombari, Giampaolo Morelli, attore, regista e sceneggiatore italiano, conosciuto soprattutto per il suo ruolo da protagonista nella serie televisiva "L’Ispettore Coliandro", nata dalla penna di Carlo Lucarelli. E Soleil Sorge, modella, influencer ed ex concorrente di Miss Italia. Le quindici finaliste si contenderanno la corona in uno spettacolo che mescolerà tradizione e modernità, con coreografie originali e momenti di intrattenimento, sotto la direzione di Alessandro Lucente e Simone Di Maria. La patron Mirigliani ha voluto rendere questa edizione un “simbolo di rinascita e cambiamento”: “Miss Italia 2024 non sarà solo una passerella di bellezza, ma un palcoscenico di storie, valori e ambizioni”. E la maceratese Irene Boschi ce la metterà tutta. Le Marche tifano per lei.