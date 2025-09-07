Miss Italia, la bellezza senza tempo. Svelati i nomi delle nuove finaliste

Sono stati svelati i nomi delle nuove finaliste di Miss Italia, e tra loro brillano anche due marchigiane e due emiliano-romagnole. La finale del concorso si terrà il 15 settembre al Palazzo dello Sport di Porto San Giorgio, riportando l’evento nelle Marche e di nuovo in diretta televisiva: la serata sarà trasmessa in eurovisione su RTV San Marino, visibile sul canale 550 del digitale terrestre e via satellite, e in streaming su RaiPlay, con la conduzione di Nunzia De Girolamo. "È un’edizione gioiosa, che festeggia un palcoscenico diverso da quello vissuto negli ultimi anni – ha spiegato la patron Patrizia Mirigliani – vorrei ringraziare Porto San Giorgio che ci darà la possibilità di realizzare una finale in mondovisione, e il sindaco e il vicesindaco che hanno creduto nell’iniziativa".

L’annuncio delle venti nuove concorrenti, che si aggiungono alle Miss regionali già qualificate di diritto, è arrivato venerdì sera durante uno spettacolo al Centro Vacanze Villaggio De Angelis di Numana, condotto dall’anchorman televisivo Marco Zingaretti, al termine di tre intense giornate di selezioni da parte della commissione tecnica. Tra le nuove protagoniste, due giocano in casa: Asia Campanelli, Miss Marche e Alessia Pelliccioni, Miss Rocchetta Bellezza Marche, selezionata alle prefinali di Numana. Presenti anche due concorrenti della vicina Emilia-Romagna: Greta Passini, Miss Emilia-Romagna, e Francesca Zanasi, Miss Colli Emiliano Romagnoli. Tutte naturalmente condividono la passione per il mondo dello spettacolo, ma hanno anche hobby e percorsi diversi. Greta Passini, 19 anni, originaria di San Cesario sul Panaro, sta attualmente frequentando il corso laurea triennale in Scienze giuridiche dell’impresa e della PA, e si descrive così: "Il duro lavoro non mi spaventa, mi affascina e ci tengo caratterizzi la mia persona." Asia Campanelli, 19enne di Monte Roberto, già Miss Riviera Marche, si è diplomata al liceo linguistico ed è atleta agonistica di ginnastica ritmica, oltre a lavorare come allenatrice della medesima disciplina. Si definisce una "ragazza semplice, determinata, solare e che ama la vita", e sogna di proseguire gli studi in ambito sanitario, per diventare medico o dietista. Francesca Zanasi, ventenne di Bentivoglio (Bologna), suona il violino da dodici anni, e fa parte dell’orchestra giovanile di Bentivoglio. Inoltre, insegna propedeutica musicale ai bambini dai 3 ai 6 anni part-time. Si racconta come una ragazza solare, dolce, empatica, emotiva, curiosa, estroversa. Alessia Pelliccioni, diciottenne di Ascoli Piceno, è studentessa all’ultimo anno di ragioneria, pratica pattinaggio artistico a rotelle a livello agonistico, e nel weekend lavora come cameriera in un ristorante della città. Si descrive come una ragazza decisa e carismatica pronta a qualsiasi cosa, competitiva ma sempre fiera dei propri traguardi.

Saranno anche loro tra le protagoniste della finalissima, che prenderà il via alle 21.30. Il titolo di Miss Italia 2025 sarà assegnato come da tradizione dalla giuria, affiancata quest’anno dalla novità del voto popolare espresso attraverso i social. Lo scorso anno la corona andò alla toscana Ofelia Passaponti: chi sarà quest’anno a indossarla?