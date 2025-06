Morau e Aterballetto rievocano l’universo di Morricone

Ennio Morricone diceva che la sua musica aveva vita propria e poteva vivere lontana dai film per cui era stata creata. Ne è la perfetta dimostrazione il nuovo lavoro che il Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto ha commissionato a Marcos Morau, coreografo di punta della danza contemporanea. Stasera alle 21.30 al Pala De André, Notte Morricone approda a Ravenna Festival, per trasportare il pubblico in un’incursione fra l’onirico e il fantastico, sulle orme del compositore più amato dal cinema internazionale. Attraverso un collage di suoni che ne evocano l’universo musicale ma anche frammenti delle sue parole, immagini sfocate, una marionetta che gli fa da alter ego, Morau compone un ritratto vertiginoso e inaspettato dell’uomo e dell’artista Premio Oscar.