Mr. Rain si prende il palco tra i grandi carri pieni di sorprese

Domani Cento Carnevale d’Europa torna protagonista con la seconda sfilata, confermando il successo della prima giornata. L’evento, firmato Manservisi, continua a stupire con la sua fusione di spettacolo, creatività e riflessione entrando nel pieno con la seconda delle cinque domeniche di sfilata che avrà come special guest Mr.Rain, pronto a infiammare la piazza con la sua musica e nell’unica data in Emilia Romagna. Porterà sul palco di piazza Guercino a Cento, i suoi più grandi successi, tra cui ’Supereroi’, brano che ha emozionato l’Italia con il suo stile unico, tra rap e pop che sarà il clou al centro della sfilata dei maestosi carri allegorici.

Le porte del circuito chiuderanno alle 8.30, la festa inizierà fin dalle 10 del mattino mentre la sfilata sarà dalle 14, tra ritmi carioca e la bellezza delle ballerine brasiliane, la carica sensuale del samba, le tante maschere e il pubblico con le mani al cielo per portarsi a casa i regali lanciati dalle torrette dei carri. La sfilata è aperta dal gruppo a piedi Figli delle Stelle con la magia de ‘Le mille e una notte’ poi spazio ai giganti di cartapesta che si fanno largo per le vie raggiungendo piazza per dare spettacolo.

I Fantasti100 affrontano il tema della disinformazione e della superficialità nell’era digitale con il carro ’Bla Bla Bla delle false verità’ tra oche, fake news, influencer e immagini ingannevoli. I Toponi fanno entrare nella ’La Foresta delle illusioni’ con un mostro dai movimenti tra realtà e illusione. Il tema ambientale è al centro del carro dei Mazalora ’È ora di piantarla’ esortando a proteggere le risorse naturali, reso spettacolo grazie a effetti scenici sorprendenti. Con ’Scheletri digitali’ il Risveglio affronta il lato oscuro della tecnologia: uno scheletro digita ossessivamente su una tastiera e grandi schermi mostrano frammenti di vite altrui. Infine i Ragazzi del Guercino, campioni in carica, con ’Le custodi dell’umanità’, ispirato alla mitologia norrena, tra figure imponenti e dettagli incredibilmente realistici, rende omaggio alle donne come colonne portanti della società ma ricordando anche le violenze che spesso subiscono, invitandole a non arrendersi. Si continua fino al 16 marzo.

Laura Guerra