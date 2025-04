Murubutu in tour: "Canto il mistero vicino a noi"

Voce tra le più originali del rap italiano, Murubutu, nome d’arte di Alessio Mariani, artista di Reggio Emilia, fa di ogni sua canzone una piccola, compiuta, esperienza narrativa. Utilizzando miti della letteratura come pagine di un diario di viaggio che porta l’ascoltatore alla scoperta di mondi fantastici. Come quelli che si nascondono negli angoli meno conosciuti delle città nelle quali viviamo, che sono al centro del suo album più recente, ’La vita segreta delle città’, che presenta questo venerdì all’Estragon Club di Bologna (via Stalingrado, ore 21).

Murubutu, questa volta gli itinerari che propone agli ascoltatori si snodano negli spazi della quotidianità, invece che in quelli del sogno.

"Lo scenario che ho allestito per il disco è quello urbano, a noi più vicino, ma in realtà molto spesso dimenticato, ridotto a percorsi abituali. Basta deviare, cambiare rotta, anche solo leggermente, per trovarsi nel cuore di ambienti impensabili, esotici, quanto la più misteriosa delle giungle. Ho provato a immaginare nuovi punti di vista sul quotidiano. Dobbiamo perderci, dimenticare le mete che ci obbligano alle vie consuete e lasciarci sedurre da quello che ci aspetta a pochi passi da ciò che conosciamo".

Le città, insomma, conservano ancora dei segreti?

"Le città sono, sempre più, organismi viventi: pulsano, respirano, hanno un cuore che batte, provano emozioni. Come noi. E con queste emozioni ci chiedono di entrare in relazione. Ho provato a suggerire delle occasioni di contatto, per essere davvero in sintonia tra noi e loro. I segreti ci sono ancora, e sono tantissimi. Il mio disco è un invito a percepirli, a condividerli".

Lei che prassi suggerisce?

"Passare dal primo piano allo sfondo, mettere da parte le certezze, vagare senza meta. È sorprendente la quantità di panorami, sia architettonici che umani che ci aspettano e che hanno voglia di svelarsi, di dialogare, di trasmetterci sensazioni".

Lei è un viaggiatore, sia per lavoro che per piacere. Quali letture accompagnano i suoi viaggi?

"Quelle di autori le cui opere hanno ispirato questo disco. Italo Calvino innanzitutto, Walter Benjamin, Honoré de Balzac e uno dei miei scrittori italiani preferiti, Federico Pace, i cui libri mi hanno insegnato a viaggiare con lentezza, proprio come fanno i protagonisti del disco che presenterò all’Estragon".

Sono tante le città che lei mette in musica..

"A ognuna sono legato da un ricordo, una sensazione che non ha a che fare con il museo più importante o con il monumento più significativo che pure, naturalmente, sono tappe obbligate delle mie visite. Da Dublino a Palermo, sino a New York. E poi, Parigi, la più amata, alla quale ho dedicato il brano ’Flaneur’, che è diventato anche un video. Osservare, lasciarsi andare, incontrare. Parigi per me è tutto questo".

Lei è di Reggio Emilia, ma la sua carriera è fortemente legata a Bologna.

"Ecco, Bologna è una città dalla vita segreta e questa vita è fatta della musica che si ascolta ovunque e che continua a essere, sempre, una meravigliosa occasione di scoperta"