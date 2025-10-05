Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
5 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Musica in festa per chiudere il Mei

Weekend importante per la 30esima edizione del Mei-Meeting delle etichette indipendenti, che ha visto ieri sera in piazza del Popolo...

Weekend importante per la 30esima edizione del Mei-Meeting delle etichette indipendenti, che ha visto ieri sera in piazza del Popolo a Faenza la consegna delle Targhe Mei 2025. Sono andate ad artisti come Eugenio Finardi (foto), Anna Castiglia, Tony Esposito, Antonella Ruggiero e altri. Oggi è la giornata di chiusura della grande manifestazione, che celebra la musica e i talenti. Oltre al presidio musicale ’Una voce per Gaza’, con molti artisti impegnati, premio a Folkstone e reunion dei Bad Uhf.

