Musica nei borghi tra organi e leggende

Chi cerca un po’ di fresco... trova un tesoro. L’Appennino modenese è uno scrigno di borghi che custodiscono storie, memorie, gioielli anche musicali. Non tutti sanno che la provincia di Modena riunisce un vero patrimonio di organi antichi: "Sono quasi 250 strumenti, alcuni dei quali risalgono già alla fine del ‘500, e in gran parte sono collocati in chiese della montagna: diversi sono stati accuratamente restaurati e suonano meravigliosamente", sottolinea il maestro Stefano Pellini, organista titolare del Duomo di Modena e consulente dell’arcidiocesi per la tutela degli organi. Grazie ad alcune rassegne, come ’ArmoniosaMente’ o ’Note e Arte del Romanico’, in questi giorni di mezza estate è possibile riascoltare la ‘voce’ di questi strumenti, insieme a storie, leggende e miti dei paesi che li ospitano. A Roccapelago, ad esempio, proprio stasera a partire dalle 20, nella chiesa della Conversione di San Paolo, si terrà uno speciale percorso storico musicale: scavi archeologici degli anni scorsi hanno fatto riemergere nella cripta circa sessanta mummie, adulti e bambini, risalenti al periodo fra il XVI e il XVIII secolo, che si sono straordinariamente conservate grazie a un processo di mummificazione naturale, un caso piuttosto raro. Dopo la visita guidata, gli organisti Alessandra Di Benedetto e Domenico Lucchese suoneranno l’organo costruito nel 1722 da Domenico Traeri, organaro del duca d’Este. Risale invece al 1840 l’organo della chiesa della Beata Vergine Assunta di Roccamalatina di Guiglia, il paese dei famosi Sassi, che domenica 17 alle 21 riprenderà vita grazie al concerto di Davide Zanasi con il trombettista Francesco Gibellini. Nella chiesa di Castellaro di Sestola, poi lunedì 18 Alessio Colasurdo valorizzerà l’organo Traeri, incastonato in una cassa seicentesca.

Fra i borghi più romantici e suggestivi dell’Appennino modenese c’è Fiumalbo, come un presepe quasi al confine con la Toscana. Fra le curiosità, la presenza di ben cinque organi antichi, tre dei quali sono conservati in chiese che si affacciano sulla stessa piazza: proprio nei giorni scorsi si è rinnovato il curioso ‘concerto promenade’, durante il quale nella stessa sera l’organista si sposta da una chiesa all’altra, con il pubblico al seguito. Di grande pregio anche l’organo seicentesco di Missano di Zocca, che il 21 agosto sarà impreziosito dal concerto di Maurizio Maffezzoli che accompagnerà il mezzosoprano Elisabetta Pallucchi, mentre il 31 agosto a Pompeano di Serramazzoni l’organo realizzato nel 1848 da Alessio Verati, verrà suonato da un musicista di fama internazionale, Javier Artigas Pina, insieme al bajon di Fernando Sanchez.