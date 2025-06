Musicultura, stelle e giovani talenti. Arrivano Cocciante e Capossela

È più di un poker d’assi quelli calati da Musicultura nella settimana del Festival (da martedì al 21 giugno). Qualche nome? Tanto per cominciare partiamo dalle due serate finali della rassegna quando allo Sferisterio di Macerata saranno ospiti venerdì Riccardo Cocciante, Vinicio Capossela e Tricarico, il giorno dopo sarà la volta di Antonella Ruggiero, Eugenio Finardi e Valerio Lundini. Nelle due serate, presentate da Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, i riflettori saranno inevitabilmente puntati sui concorrenti Alessandra Nazzaro di Napoli; Elena Mil di Monza; Frammenti di Treviso; Ibisco di Bologna; Me July di Benevento; Moonari di Roma; Abat-jour di Rieti e Silvia Lovicario di Nuoro.

E non è finita qui, perché nella settimana di Musicultura c’è anche la Controra, il festival nel festival che accompagna e arricchisce la fase conclusiva di questa edizione con una serie di appuntamenti di arte, cultura e spettacolo che si snoderanno tra i vicoli, i cortili e le piazze della città. Martedì 17 ci sarà Simone Cristicchi in piazza Vittorio Veneto dove alle 21.15 al Banca Macerata Arena il cantautore ripercorrerà 20 anni di carriera, cioè da quando ha vinto Musicultura con la canzone Studentessa universitaria a oggi passando per il trionfo a Sanremo 2007 con Ti regalerò una rosa, la passione per il teatro, la scrittura, i progetti sociali e culturali, l’ultima partecipazione alla kermesse con il toccante brano Quando sarai piccola. Sul palco sarà assieme ad Andrea Scanzi. Mercoledì 18 alle 18.45 ci sarà Nicolò Fabi nel cortile di palazzo Buonaccorsi dove presenterà il suo disco Libertà negli occhi nell’incontro con John Vignola; il giorno dopo alle 18 nel cortile di palazzo Conventati ci sarà l’incontro fra tre generazioni di artiste che hanno fatto della musica la propria voce: Anna Castiglia, Roberta Giallo, Danila Satragno. E ancora, sabato 21 alle 18.45 ci sarà nel cortile di palazzo Buonaccorsi l’incontro, per la serie A tu per tu, con Antonella Ruggiero e con Roberto Colombo, mentre alle 19 da piazza Mazzini su Radio 1 Lounge sarà ospite Eugenio Finardi che si intratterrà con John Vignola. Una settimana che dà spazio anche alla poesia: nel cortile del palazzo comunale Ennio Cavalli dialogherà martedì alle 19 con Giorgiomaria Cornelio e Beatrice Zerbini, due voci della nuova scena della poesia italiana, e alle 18 del giorno dopo con Beatrice Achille e Mariachiara Rafaiani, altre due voci della poesia.