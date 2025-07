’My first film’. Quel caos a regola d’arte

Amalia

Apicella

My first film parla di Vita, giovane regista, che ripensa al periodo caotico in cui ha girato il suo primo film. Ma parla anche di prime volte, di inciampi; dell’atto creativo e del fallimento dietro l’angolo. Senza far finta di planare dolcemente sugli ostacoli e che ogni storia si debba chiudere con un lieto fine. "Non sono sicura di come iniziare", scrive Vita, protagonista e alter ego della regista Zia Anger. Intanto, però, inizia. E dà vita a una storia semi-autobiografica in cui il personaggio principale è la sua amica Dina. Risultato? Produzione nel caos, abbandoni e un incidente quasi fatale. Alla fine ci consegna un’indagine sull’egocentrismo della regista e sul film nel film. Un po’ come fece Fellini con il suo 8 1/2, portandoci nel caos creativo che caratterizza l’inizio delle riprese. Un delirio "senza senso" e "senza scopo", lo aveva definito il regista riminese, che era arrivato a questa conclusione: "L’unica possibilità che abbiamo è partecipare a questo fantastico balletto cercando soltanto di intuirne il ritmo". Su un set, come nella vita. Per gli amanti del cinema sotto le stelle, ’My first film’ viene proiettato mercoledì alle Serre dei giardini Margherita di Bologna.