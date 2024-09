Nel ’Posto nuovo’ di Casadilego: "Il tempo mi ha ridonato i sogni"

‘Posto nuovo’ è il nuovo singolo di Casadilego, al secolo Elisa Coclite, in distribuzione dalla mezzanotte di ieri, potrà essere ascoltato dal vivo nei giardini della rocca di Bertinoro (Forlì-Cesena), dove domani si terrà il concerto di Daniele Silvestri per Entroterre, aperto proprio dall’artista abruzzese. Casadilego vinse la 14esima edizione di X Factor Italia a soli 17 anni, ora ne ha 21, l’avevamo un po’ persa di vista. "Molti si chiedono che fine ho fatto, sorrido e vorrei tanto rispondere che non ho fatto nessuna fine, al contrario mi sono concessa il giusto tempo per capire da dove iniziare, per essere me stessa. Il tempo è un fattore importante, correre dietro a quello che il music business si aspetta da una ragazza di 17 anni appena uscita da un talent show non mi interessava e per essere sincera, provarci fu prosciugante".

Questo singolo è un nuovo inizio?

"In questi anni ho difeso quello che volevo essere e ho scoperto che il tempo non è solo un’unità di misura ma una necessità, quasi un luogo nel quale tutti abbiamo bisogno di sostare. La magia del percorso è nella contemplazione e negli incontri, infatti, Posto Nuovo nasce da un incontro che mi ha curato il cuore e ridonato i sogni ed è una bella coincidenza che sia stato proprio questo il primo brano a cui abbiamo lavorato, perché racconta dove sono arrivata cercando quello che mi faceva stare bene, che non è la cima o il traguardo, ma un presente nel quale posso dirmi di nuovo felice. Oggi sono senza dubbio nel mio posto nuovo, consapevole che nella vita spesso ogni punto di arrivo è solo un altro punto di ripartenza".

Un brano che ha già portato in apertura dei concerti di Silvestri. Che emozione ha provato in questo tour estivo?

"Questo tour è stato molto importante per me, per l’elettricità che si prova sopra quel palco, quell’ansia che si ha nel voler far stare bene il pubblico, quell’amore incondizionato per quelle persone che sono venute lì per ascoltarti. Ero terrorizzata di aver perso la fiamma, queste emozioni, stavo cominciando ad arrendermi, già pensavo a come trascorrere il resto della mia vita senza più provarle queste emozioni. Invece la primissima data del tour, sulla scaletta per salire sul palco, è tornato tutto".

Il 15 settembre a Montebelluna si concluderà il suo tour personale, qualche giorno prima quello insieme a Silvestri. Cosa l’attende dopo?

"Ci metteremo a fare del lavoro creativo sul disco per farlo uscire il prima possibile, ci sono tantissimi brani che sono stati scritti in questi anni. Alcuni li porto già sul palco, altri dovranno essere ripresi, altri li butteremo, ma abbiamo tanto su cui lavorare e, dopo, torneremo in tour dal vivo".