Nel Solstizio una vuelta por la playita

Moroni

Si apre la finestra ed entra l’aria buona accompagnando il Solstizio. È il primo giorno della bella stagione e la consueta, settimanale playlist del nostro giornale si apre con Estate 1998, brano di Coez uscito appena la scorsa settimana, dal sapore vintage ma fresco. Il pezzo pescato dal passato, invece, per rimanere in tema di festeggiamenti è Celebration di Kool & the Gang (correva l’anno 1980): in spiaggia in riva al mare o a casa sul divano con il ventilatore, mette sempre di buon umore. Proseguiamo con una canzone italiana e scegliamo Sognami di Biagio Antonacci soprattutto per le ascoltatrici, mentre quella in arrivo dall’estero è Weltita di Bad Bunny (un nome che, nelle prossime settimane, tornerà spesso nella nostra playlist) feat. Chuwi. Dulcis in fundo, la fantasia dello chef: Stamm fort di Luchè feat. Sfera Ebbasta, che questa sera si esibisce al Ferrara Summer Festival.

Playlist: Estate 1998, Coez; Celebration, Kool & the Gang; Sognami, Biagio Antonacci; Weltita, Bad Bunny feat. Chuwi; Stamm fort, Luchè feat. Sfera Ebbasta.