Nonantola Film Festival, tra corti e debutti. Due lunghi weekend nella magia del cinema

Conto alla rovescia per la 19ª edizione del Nonantola Film Festival, festa del cinema e dei cortometraggi al Cinema Teatro Massimo Troisi di Nonantola (Modena) che parte venerdì. E’ una delle più importanti manifestazioni della provincia di Modena, apprezzata anche a livello nazionale, che proporre opere prime e seconde di autori e autrici italiani. Tra gli ospiti più attesi, l’attore Natalino Balasso, l’attrice originaria di Carpi Betti Pedrazzi, le costume designers modenesi Francesca e Roberta Vecchi. Il Festival si articolerà in sette date (i primi due fine settimana di maggio da venerdì a domenica e dal 9 all’11), con la proiezione di nove film italiani a ingresso gratuito, presentati nei più importanti festival del cinema europei e vincitori di numerosi premi. Il programma si completa con la presenza di ospiti – attori, attrici, registi, montatori, costumiste, critici, distributori cinematografici – e di esponenti dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna e della Filcams Cgil Modena, e con due eventi dedicati al cinema del reale, una masterclass, la gara ‘4 Giorni Corti’ e la proiezione di un cortometraggio realizzato dagli studenti dell’istituto Venturi di Modena con la supervisione dell’autore modenese Carlo Battelli.

Peculiarità dell’edizione è che ben 5 dei 9 film presentati segnano l’esordio alla regia di due attori e due attrici (Michele Riondino, Neri Marcorè, Margherita Buy e Micaela Ramazzotti) e di una musicista e cantautrice (Margherita Vicario). Come spiegano il neo presidente di Nonantola Film Festival APS Massimo Bondioli e il direttore artistico Gianluigi Lanza, ad aprire le danze, venerdì alle 19 sarà ‘Palazzina Laf’, pluripremiata (3 David di Donatello, 5 Nastri d’argento, 2 Ciak d’oro) opera prima di Michele Riondino. Seconda giornata tutta al femminile: alle 17, ‘Volare’, esordio alla regia di Margherita Buy, mentre alle 21 arriva il feel-good movie ‘Gloria!’ opera prima di Margherita Vicario presentato in concorso alla Berlinale, vincitore di un Nastro d’argento e di due Globi d’oro, con in sala l’attore Natalino Balasso. La psicologa Fabiola Tinessa introdurrà, alle 15, il primo film in programma domenica, ovvero ‘Felicità’ di Micaela Ramazzotti, esordio alla regia che le è valso il Premio del pubblico della sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, e un Nastro d’argento per la migliore attrice. Alle 21 la commedia premiata al Giffoni Film Festival ‘Il più bel secolo della mia vita’, opera prima di Alessandro Bardani, che incontrerà il pubblico assieme all’attrice Betti Pedrazzi, originaria di Carpi.

Si passa poi al 9 maggio alle 21, con la commedia ‘Zamora’, opera prima di Neri Marcorè: in sala il montatore del film Alessio Doglione, già vincitore di un David di Donatello nel 2011. Il distributore Pietro Liberati della Trent Film accompagnerà il 10 maggio alle 17,15 il primo lungometraggio del bolognese Luca Zambianchi, ‘Quel che conta è il pensiero’, mentre a chiudere la rassegna, l’11 maggio alle 21 sarà l’opera di Piero Messina, ‘Another End’, presentata in concorso alla Berlinale e vincitrice del Nastro d’argento 2024 per il miglior soggetto.

L’ultimo giorno, il galà di chiusura sarà dedicato al concorso ‘4 Giorni Corti’, cuore pulsante del Nonantola Film Festival: regola fondamentale per i videomaker che vi prendono parte, è produrre un cortometraggio della durata di 4 minuti, in soli 4 giorni, con gli elementi obbligatori (una frase e due oggetti) indicati dall’organizzazione e con le caratteristiche del genere cinematografico scelto tra quelli indicati sul sito (animazione, commedia, doc/mockumentary, drammatico, erotico, fantascienza, horror, muto, sentimentale, thriller, western metropolitano). Dopo la proiezione di tutti i corti finalisti, la Giuria di Qualità proclamerà i vincitori: 1500 euro al primo classificato, 500 euro al secondo e 250 al terzo, più eventuali altre menzioni.