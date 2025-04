"Nonostante tutto, la nostra dedica pop"

Una dedica pop al mondo di oggi. C’è un po’ di elettronica, molta "festa" e "cassa atomica" in Nonostante tutto, il singolo appena uscito di Cesare Cremonini ed Elisa. Ma soprattutto c’è la gioia di creare assieme musica, dopo almeno 25 anni di carriera e amicizia profonda. Lo ha raccontato lo stesso cantautore bolognese, nelle ultime ore che hanno preceduto il lancio del brano, prodotto anche con Alessio Natalizia. Ripensando al suo esordio nel mondo della musica, nell’alba del Millennio, "forse è in quel momento che tutto è diventato pop– ha scritto Cesare –, perché nei decenni in cui siamo stati bambini è nato un nuovo tipo di pubblico, quello che ha forgiato, per la prima volta, la nostalgia. Era un mondo parallelo quello in cui ho conosciuto Elisa. Lei era già talento puro e riferimento. Oggi è un’amica vera, con cui realizzo un sogno".

E quel sogno, ora è in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnato da un videoclip firmato da Enea Colombi, in cui si è trascinati da un caleidoscopico corpo di ballo che si muove sinuoso, come squarciando una nebbia arancione. Una danza che richiama il ritmo incalzante e ipnotico del brano, appunto, "che ti spinge a ballare nella tempesta– continua Cesare–. Nonostante tutto è una canzone elettronica, ma anche cantautorale, il cui testo ti sprona a lottare e a rialzarti, ricordandoti un piccolo miracolo che si compie tutti i giorni: la capacità di trasformare il dolore in gioia". A meno di due mesi dall’inizio del tour Cremonini Live25 (si parte l’8 giugno a Lignano, per toccare Bologna il 19 e il 20 giugno) c’è quindi un tassello in più nella stretta collaborazione fra i due cantanti. Dall’esibizione insieme di Poetica, da anni ormai nel cuore dei fan, a quelle Aurore Boreali che hanno aperto la strada alla visione dell’ultimo album di Cesare, Alaska Baby. E, c’è da pensare, siamo solo agli inizi.