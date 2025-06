Notti magiche di musica ad Ancona: prima Zucchero, poi i Pinguini

Allo Stadio del Conero di Ancona è pronta ad esplodere l’Overdose d’amore di Zucchero. Questa sera (ore 21) debutta il nuovo tour di Adelmo ‘Sugar’ Fornaciari, che promette ‘sere d’estate’ di pura energia e forti emozioni, grazie a una scaletta che toccherà tutti i picchi della carriera dell’artista, in una sorta di ideale ‘best of’ capace di fare la gioia di circa 14mila persone. Una prima molto attesa, anche perché le altre città in cui arriverà l’Overdose d’amore tour finora solo solamente quattro: Bari, Roma (due concerti al Circo Massimo), Torino e Padova.

Zucchero è decisamente sulla cresta dell’onda. Da ieri sono disponibili, in digitale, i brani X Colpa Di Chi? (Greg Willen Remix) e ‘X Colpa Di Chi? (Simon Says! & Sam Ruffillo Remix), mentre domani uscirà, anche in formato fisico, Spirito divino 30TH Anniversary, edizione speciale dell’album Spirito DiVino pubblicata in occasione dei trent’anni del disco. Zucchero è ormai da qualche giorno ad Ancona, dove ha effettuato le prove del concerto sia allo stadio che al vicino PalaPrometeo. Su un palco enorme è stata allestita una scenografie spettacolare, con enormi ledwall, capace di trasformare il concerto in un vero e proprio show. A garantire il giusto sound sarà la fedele super band del cantautore, composta tra gli altri da Polo Jones (basso), Kat Dyson e Mario Schilirò (chitarre), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere) e Monica Mz Carter (batteria e percussioni). Quello di Zucchero è il primo grande evento estivo allo Stadio del Conero.

Ma già dopodomani la musica tornerà a risuonare tra prato e gradinate. Sabato (ore 21), infatti, il mega palco sarà nelle mani dei Pinguini Tattici Nucleari, che porteranno nel capoluogo marchigiano il loro Hello World - Tour Stadi 2025. Si annuncia un concerto molto coinvolgente, in compagnia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali capaci di far sorridere e anche riflettere.

Il 2 luglio altro atteso evento. Protagonista sarà Ultimo, con il suo tour Stadi 2025 – La favola continua... Anche in questo caso il concerto proporrà il meglio di una carriera che ha come più recente capitolo l’album Altrove, subito vendutissimo. Come i biglietti del live, d’altronde: il sold-out è stato registrato nel giro di pochissimi giorni. E questa è l’unica brutta notizia per i fan ‘ritardatari’.