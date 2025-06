Nozze d’oro con Riccione. Festa per Dieter Forster

Un legame che dura da quasi mezzo secolo quello che lega Dieter Adolf e Waltraud Forster dalla Germania a Riccione. I due storici clienti dell’hotel Feldberg sono stati insigniti lo scorso weekend del riconoscimento di ’Ambasciatore di Riccione nel mondo’, consegnato dall’assessore al Turismo Mattia Guidi. Come tante famiglie che scelgono Riccione da generazioni, i signori Forster arrivarono per la prima volta in vacanza da Pforzheim, con i figli piccoli e da allora tornano costantemente nella Perla Verde. La festa è stata un momento di grande commozione poichè è stata occasione anche per celebrare i 90 anni del signor Forster che ha scelto Riccione per i festeggiamenti. L’estate è tempo non solo di feste ma anche di cultura: a Comacchio 1600 giovani musicisti hanno partecipato a ’mare di Musica’, il festival delle scuole di musica, promosso da Mirco Besutti.