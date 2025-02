Offlaga Disco Pax: "Eccoci". La band vent’anni dopo ’Socialismo Tascabile’

Ritornano gli Offlaga Disco Pax, convinti e felici di farlo. Torna ciò che resta del gruppo, il ‘collettivo sensibilista’ come si autodefinivano, perché giudicano il momento opportuno, per riconoscenza e affetto verso il terzo Offlaga scomparso, Enrico Fontanelli, la cui mancanza si è fatta presenza, e per il popolo dei fan. Che sotto sotto ci sperava, e lo testimonia l’ascolto entusiasta e continuo dei loro pezzi, fino a traghettarli nel 2025. A undici anni dallo scioglimento, avvenuto nel 2014 a seguito della prematura scomparsa di Fontanelli, Max Collini e Daniele Carretti celebrano con un tour i vent’anni dell’album ‘Socialismo Tascabile (Prove Tecniche di Trasmissione)’, pubblicato il 7 marzo 2005 da Santeria / Audioglobe: canzoni entrati nelle storie di chi li ascoltava. Le date del tour inizieranno col ventesimo compleanno: Livorno, 7 marzo, al The Cage. Seguiranno Bologna, al Locomotiv l’8 marzo, quindi Torino, Milano, Firenze, Roncade (TV), Perugia, Roma, Molfetta (BA).

Com’era la vostra vita, prima di ‘Socialismo Tascabile’, e che cosa è diventata dopo?

Daniele Carretti: "Prima dell’uscita dell’album, avvenuta nel 2005, lavoravo in un negozio di dischi e ho continuato a farlo anche dopo. Suonavo già, ma l’uscita del disco e il successivo tour ci hanno aperto prospettive in tutta l’Italia. È stata una cosa inaspettata, ma non ha stravolto le nostre vite".

Max Collini: "Quando è uscito Socialismo Tascabile avevo 38 anni. Sono quindi un esordiente molto tardivo e da vent’anni temo di stare realizzando i sogni di qualcun altro, perché io in realtà non avevo mai avuto alcuna ambizione di questo tipo. Del resto ho continuato a fare anche il mio lavoro precedente, che non si sa mai".

Si parla di centinaia di migliaia, se non milioni, di ascolti sulle piattaforme per il disco, trainato dal singolo ‘Robespierre’. Che cosa può dire ancora oggi il vostro comizio d’esordio?

Max. "Ho riascoltato di recente il nostro primo disco. L’ho trovato, anche nelle sue ingenuità, invecchiato meglio di quanto potessi preventivare. È un piccolo miracolo che con zero soldi e zero ambizioni questo disco sia diventato ugualmente un culto, sopravvissuto per così tanto tempo. Socialismo Tascabile ha preso una sua strada, imprevedibile e meravigliosa. Vederlo ancora lì, amatissimo da tante persone, collezionato e ascoltato anche da chi quando uscì andava alle elementari o alle medie è semplicemente straordinario".

Daniele. "Per quanto grezzo e diretto nei pochi suoni che lo accompagnavano, è rimasto a mio parere attuale anche oggi. È invecchiato molto bene e il vedere quanti ascolti ancora riesce a fare mi stupisce anche oggi".

I vostri fan, che vi somigliano per molti aspetti, come li avete visti evolversi in questi venti anni ? E in quali valori credono, oggi?

Max. "Gli ODP non sono assimilabili a un gruppo militante come potrebbero esserlo stati i Gang o gli Assalti Frontali o i Modena City Ramblers. Siamo sempre stati una cosa diversa, in cui gli aspetti sociali e politici erano l’acqua dove fare poi nuotare storie invece molto più personali, autobiografiche. Molti di quelli che ci seguivano hanno ora 40 o 50 anni, ma mi piace pensare che non siano così diversi da come erano: un po’ idealisti, un po’ pragmatici, un po’ naif. Tanti dei nostri fan di quegli anni ora sono pubblici amministratori, sindaci, insegnanti, ecc. ma continuano a essere legati alla nostra storia. Portiamo qualche responsabilità e cercheremo di esserne degni adesso come lo siamo stati in passato".

Riuscite a parlare e, perché no, a intendervi, con le nuove generazioni?

Daniele. "Nel mio negozio di dischi vedo che molti giovani tornano a comprare vinili e cd e vedo con piacere che i nostri album li incuriosiscono e li attirano. Piccoli numeri chiaramente, ma è comunque una cosa molto bella riuscire a raggiungere anche le nuove generazioni".

Max. "Mi raccontano che alle manifestazioni studentesche di oggi spesso dalle casse degli altoparlanti esce ‘Robespierre’. Me lo avessero raccontato vent’anni fa non ci avrei mai creduto. E’ soprendente e molto gratificante. Nel nostro piccolo abbiamo lasciato un segno, non potevamo chiedere di più".

Un desiderio per il 2025?

Max. "La pace e, se possibile, un nuovo disco de I Cani".

Daniele. "Meno ultradestre al potere. Per un nuovo disco dei Cani dove devo firmare?".