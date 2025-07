Oggi chiude la kermesse Cinè

Si chiude oggi Cinè, la manifestazione promossa da Anica che mette in evidenza l’industria cinematografica italiana. Tantissimi gli ospiti al Palazzo dei Congressi di Riccione, per presentare in anteprima assoluta, a un pubblico di professionisti, le novità e i titoli in uscita delle principali case di distribuzione. Dopo gli ospiti di ieri, fra gli altri Diego Abatantuono e Geppi Cucciari, oggi la giornata inizia con la PiperFilm, che porterà in sala Concordia Lillo Petrolo, Naska e Maurizio Lastrico per ’Tutta colpa del rock’ di Andrea Jublin, Claudio Amendola per ’Fuori la verità’ di Davide Minnella e Edoardo Leo con ’Per te’ di Alessandro Aronadio. Previsto anche un incontro con Roberto Proia, sceneggiatore de ’Il ragazzo dai pantaloni rosa’.