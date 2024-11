Oggi visite guidate per gli affreschi di Santa Croce

In occasione del 50° anniversario di istituzione del Ministero della cultura, la Soprintendenza per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e all’Ordine francescano della Provincia di S. Antonio dei Frati Minori, promuove oggi una apertura straordinaria per conoscere gli affreschi della Chiesa di Santa Croce a Villa Verucchio. Rinvenuti casualmente nel 2021, rappresentano una testimonianza inedita del Trecento riminese, attribuibile a Pietro da Rimini, uno fra i maggiori allievi della celebre scuola giottesca. All’interno del ciclo compare la figura di San Francesco d’Assisi, in particolare nella scena della cacciata dei demoni da Arezzo. Le visite guidate (prenotazione obbligatoria) sono alle 14.45 e alle 16.30 per un massimo di 25 persone per gruppo.