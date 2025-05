Olly: "Voglio trasmettere il mio entusiasmo"

Se i concerti all’Unipol Arena di Casalecchio dell’8 ottobre prossimo e del 16 marzo 2026 sono già esauriti (qualche posto ancora a Pesaro per il 13 marzo 2026), figurarsi quello di stasera all’Estragon di Bologna. Ma la confidenza di Olly col sold-out è arrivata ben da prima di vincere Sanremo, grazie ad un riscontro di pubblico sempre più deciso. Emblematico al proposito il secondo posto in classifica di ’’Balorda nostalgia’, scalzato dalla vetta dalla coppia Sfera Ebbasta & Shiva e dai brani del loro nuovo album ’Santana money gang’ e tornato prepotentemente dopo una settimana ad occupare la piazza d’onore. Grazie al ritorno nei club del ’Lo Rifarò Lo Rifaremo Tour’, in risalita pure l’album ’Tutta vita’, quinto dopo 27 settimane di Top10.

Uomo di scelte controcorrente, Federico Olivieri (come si chiama all’anagrafe) la scorsa estate s’era tirato fuori dall’agone estivo pubblicando il duetto con Angelina Mango solo a settembre e una volta vinto il Festival ha rinunciato all’Eurovision Song Contest per poter spendere tutte le energie in questo tour. Ora affronta col suo popolo un viaggio di 22 canzoni in bilico tra ’È festa’ e ’Meno male che c’è il mare’ affiancato dall’irrinunciabile Juli alle chitarre, da Pierfrancesco Pasini alle tastiere, da Gabriele Ioppolo al sax e da Dalila Murano alla batteria. Intanto ha festeggiato 24 anni sul palco del Teatro Concordia a Venaria Reale.

Federico, cosa l’inorgoglisce maggiormente di questo momento magico? "Essere riuscito a trasmettere il mio entusiasmo alla gente senza sembrare fuori posto. Federico e Olly continuano a parlarsi. E questa è la cosa più importante".

Sulla copertina di ’Tutta vita’ si schianta con l’auto sull’unico albero che spunta dal fango di una campagna desolata. "Il senso del titolo, tratto da un verso del primo singolo ‘A squarciagola’, è dato dalla vista di due mucche che fanno l’amore e mi distraggono dalla guida mandandomi a sbattere contro la pianta. Contrattempo che mi consente, però, di stendermi sul tetto del veicolo ammaccato e finalmente rilassarmi".

Qual è l’albero più duro su cui s’è schiantato finora? "La quotidianità di Milano è una specie di quercia secolare su cui sbatto ogni giorno, lontano dalla mia famiglia e dagli amici di Genova. Adoro quello che faccio, ma vado in analisi per riuscire a trovare un’oasi di vita pure nella grande metropoli".

In ’Noi che’ ci si trovano tanti echi del passato, da ’Maledetta primavera’ a ’Figli delle stelle’. "È probabilmente il brano di matrice meno cantautorale del disco, quello in cui lascio affiorare certi richiami per ribadire quanto, a 24 anni, come tanti miei coetanei mi senta vicino a quei tempi lontani".

Il disco l’ha scritto tutto con Juli, all’anagrafe Julien Boverod, ma in ’Sopra la stessa barca’ trova pure la penna (e la voce) di Enrico Nigiotti. "Nei miei dischi voglio solo collaborazioni spontanee, dettate dai rapporti d’amicizia. Enrico aveva scritto quel pezzo per il suo album, ma alla fine ha voluto regalarmelo e duettarlo assieme. Per me ora è quasi uno zio".

A proposito, quali sono stati i suoi campioni? Quelli che l’hanno fatta diventare l’artista che è? "Sono un grande fan di Edoardo Bennato e di Alex Britti, due anime artistiche molto diverse, ma entrambi importanti per me. Da genovese non posso non citare De André e Tenco, che stando ai si dice di casa, sembra fosse pure amico di mio nonno. Per me, però, campione è pure chi vuol fare musica e va avanti nonostante le porte in faccia".

Come si vede fra dieci anni? "Non ancora su un’amaca sotto ad un baobab. Fra dieci anni ne avrò 33 e, se m’innamoro per davvero, un figlio lo faccio. Voglio regalare un nipotino ai miei genitori".