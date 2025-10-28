Oltre 13 milioni per i parchi e giardini storici

Un investimento di oltre 12 milioni e 800mila euro per la riqualificazione dei parchi e dei giardini storici dell’Emilia-Romagna: è quanto stanziato dal ministero della Cultura su fondi Pnrr. A renderlo noto il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

Nove gli interventi finanziati, di cui quattro nella provincia di Parma (Orto botanico di Parma, Parco Romantico della Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo, Parco e giardini del Castello di Tabiano a Salsomaggiore Terme, Parco di Villa Meli Lupi di Vigatto a Parma), due in provincia di Modena (Parco Ducale di Sassuolo, Orto botanico di Modena), due in quella di Bologna (Parco della Chiusa a Casalecchio di Reno e il Giardino all’italiana di Villa Zambeccari a Bologna) e uno a Reggio Emilia (Giardino del Castello di Bianello a Quattro Castella).

"A questi fondi si aggiungono poi quelli dedicati alla formazione dei giardinieri, 601 mila euro. In totale, dunque, più di 13 milioni e 400 mila di euro", continua Borgonzoni. Nel dettaglio: a Parma 7.484.435 euro; a Modena 2.683.277 euro; a Bologna: 2.338.074, euro e 305.067 euro a Reggio.