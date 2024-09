Oltre mille visitatori per Ai Weiwei

Un vero e proprio boom di visitatori per Ai Weiwei. Who am I? negli storici spazi di Palazzo Fava. La prima mostra personale dell’artista cinese (fino al 4 maggio) ha lasciato il segno a Bologna facendo registrare oltre mille visitatori nel primo weekend di apertura. Promossa da Fondazione Carisbo nell’ambito del progetto culturale Genus Bononiae e prodotta da Opera Laboratori con la collaborazione di Galleria Continua, l’esposizione è stata curata da Arturo Galansino. Al termine della prima giornata di apertura i visitatori era circa quattrocento, numeri in crescita ora dopo ora con file ordinate e tanta curiosità per le opere ma anche per il catalogo e i tanti prodotti di merchandising.

Come indica il titolo, ispirato da una conversazione dell’artista con l’intelligenza artificiale, la mostra a Palazzo Fava presenta l’artista e il suo universo creativo, in una tensione continua tra tradizione e sperimentazione, conservazione e distruzione. Grandi installazioni, sculture, video e fotografie testimoniano la versatilità e la profondità della ricerca dell’artista cinese, oltre cinquanta opere invadono interamente lo storico palazzo bolognese, a partire dallo scalone fino alle sale monumentali. Tra le storie di Giasone e Medea e le avventure di Enea che decorano le sale del piano nobile ci sono le sculture-aquiloni raffiguranti gli animali fantastici tratti dal bestiario del Classic of Mountains and seas, il più antico testo mitologico e geografico cinese. Grandi protagoniste anche le opere composte da mattoncini Lego, che riprendono, mutandole ironicamente, alcune importanti opere della tradizione pittorica occidentale. Direttamente ispirate alla tradizione pittorica bolognese e realizzati espressamente per Palazzo Fava, sono invece gli ironici rifacimenti dell’Atalanta e Ippomene di Guido Reni, dell’Estasi di Santa Cecilia di Raffaello e di una Natura Morta di Giorgio Morandi.