Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi: “Gentilezza e rispetto, con i follower non vai da nessuna parte”

Antonella Fiordelisi e Orietta Berti alla puntata del Grande Fratello Vip del 16 marzo

Cavriago (Reggio Emilia), 17 marzo 2023 – Che fra Orietta Berti e la concorrente Antonella Fiordelisi non corra buon sangue non è un segreto. Ma ieri sera, 16 marzo, durante la diretta del GF Vip, le parole della cantante emiliana sembrano avere particolarmente scosso la bella influencer 24enne.

Che dopo il confronto accesso con l’Orietta nazionale, è più volte scoppiata in lacrime.

Ecco che cosa è successo: la Fiordelisi è stata chiamata in studio dal conduttore Signorini, insieme con Nikita Pelizon e Micol Incorvaia, per decretare la così la seconda finalista del programma, che poi è risultata la Incorvaia (la prima è Oriana Marzoli). E magari si sentiva già con un piede in finale. Ma l’opinionista di Cavriago le ha subito smorzato gli entusiasmi, accusandola di essere maleducata e attaccabrighe e di utilizzare spesso toni eccessivi nella casa.

"Non mi vuole vedere questa. Che posso dire?" ha affermato Antonella rivolgendosi a Orietta che non ha mai nascosto di non gradire i suoi comportamenti all'interno della casa, soprattutto nei confronti del fidanzato Edoardo Donnamaria, tra i suoi preferiti.

È stato allora, dunque, che la cantante si è rivolta a lei invitandola più volte ad avere rispetto. "Io nella vita ho sempre ammirato le persone educate che si guadagnano la pagnotta con il sorriso", ha esordito Berti: "Ho cominciato a 18 anni in questo ambiente, senza nessuno. Ho girato il mondo a 19 anni, con mio marito Osvaldo – con il quale Orietta ha appena festeggiato il 56esimo anniversario di matrimonio (ndr) -. Ho sempre lavorato solo con l'educazione, il rispetto degli altri e senza mai mettermi in mostra. Non ho mai prevaricato nessuno, né con le parole, né con l’arroganza, e sono qui alla soglia degli 80 anni, lavoro ancora e sono rispettata da tutti. Te lo dico per l'ultima volta: devi guadagnati la pagnotta con il rispetto per gli altri e con il sorriso, non con l’arroganza. Non dare retta alle tue compari, devi essere sincera come lo eri i primi giorni che sei entrata nella casa. Te l'ho detto mille volte, ma non mi hai mai dato retta perché tu dici che hai un milione di follower".

Il pubblico in studio applaudiva, Alfonso Signorini ha invitato Antonella Fiordelisi a rispondere ma lei si è trattenuta, molto piccata dalle affermazioni dell’opinionista: "Mi sta dando della maleducata, io non rispondo. L'altro giorno ha detto che mi salvava... Ma lo vede il Grande Fratello Orietta?". Si è limitata a rientrare nella casa, a testa bassa.