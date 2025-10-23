Orsini, la storia dal fronte del palco: "Racconto la mia vita e il Paese"

’Dove corri Sammy?’ è un piccolo romanzo di Budd Schulberg: "Me lo regalò Romolo Valli: aveva visto la mia voglia e il mio desiderio di arrivare, e me lo aveva consegnato con affetto e con ironia. Quel ‘Dove corri Sammy?’, con quel titolo anche un po’ provocatorio, fu sempre come il nostro codice segreto", rivela Umberto Orsini, 91 anni d’età e più di 70 di carriera, un attore che davvero ha corso e percorso la storia del teatro (e del cinema) non soltanto italiano, e che ora ha scelto di raccontarsi anche sulla scena. Lo farà da stasera a domenica, al teatro Storchi di Modena, in ’Prima del Temporale’, un testo che egli stesso ha pensato e scritto insieme a Massimo Popolizio che firma la regia. Nel camerino di un teatro, un vecchio attore sta per andare in scena per recitare il ’Temporale’ di Strindberg, e nell’attesa rievoca – dialogando con la sarta e con un vigile del fuoco – alcuni momenti della sua vita. Incontri, successi, passioni, amori, tutto sempre con la domanda di quel libro: dove corri Sammy?

Perché ha deciso di aprire il libro dei ricordi? "Non è un’autocelebrazione e neppure un’operazione nostalgia. E non l’avrei mai fatto se Massimo non mi avesse incoraggiato e affiancato con molta cura e molto amore. Prendo spunto dal mio libro autobiografico ‘Sold out’, ma racconto anche piccole cose della mia vita e della mia carriera".

Per esempio? "Rivivo la mia audizione all’Accademia di arte drammatica di Roma, quando presentai ‘L’uomo dal fiore in bocca’ di Pirandello: non lo avevo neppure imparato completamente a memoria, e avevo ancora il mio accento novarese ma siccome l’uomo dal fiore in bocca sa di dover morire per un epitelioma, sfruttai un herpes che mi era spuntato sul labbro per rendere più efficace il mio monologo. Evidentemente fui molto convincente ed entrai. Racconto di Luchino Visconti, racconto di Rossella Falk che oltre a essere divina aveva un fascino irresistibile, racconto di Corrado Pani con cui ero antagonista in palcoscenico e grande amico nella vita, racconto di Silvia Krystel con cui girai ‘Emmanuelle’".

E c’è anche un pezzo dei ‘Karamazov’, uno sceneggiato che ha fatto storia... "Sì, nello spettacolo faccio una sorta di match fra il mio Ivan di allora e la mia immagine di oggi. Recito anche i versi della ‘Cavallina storna’ di Pascoli e un brano di ‘Copenaghen’, ma non lo faccio per esibirmi: tutto resta sempre nel contesto di un ricordo. In questo spettacolo c’è dentro la vita di un uomo, ma c’è anche la storia dell’Italia dagli Anni ‘50 a oggi. E io sono un testimone che è passato attraverso varie epoche".

Si sente un privilegiato ad averle attraversate? "Mi sento un sopravvissuto... Certo, sono privilegiato ad avere conosciuto luoghi e teatri che ho frequentato e che oggi magari non ci sono più, l’Eliseo di Roma, il Valle. Ma ancora porto in giro la mia compagnia con orgoglio e ho soprattutto il privilegio di poter fare quello che decido".

Lei ha detto ‘sono l’unico attore che paga per fare teatro’... "Sì, perché con la mia compagnia non ho mai voluto rinunciare alla qualità e ci investo. Quello che volevo era creare una specie di laboratorio, una factory in cui io potessi radunare gli attori che amo e i registi a cui do fiducia. E non rinuncio a una certa filosofia di vita e di spettacolo: non amo il teatro con un leggio e un telo, perché se si fa un teatro povero si impoveriscono anche i mestieri del teatro, non si formano più tecnici e professionisti per i grandi spettacoli".

Nella sua carriera c’è qualcosa che non rifarebbe? "No, perché sono sempre stato molto selettivo e ho sempre avuto una voce di mercato abbastanza importante: ho fatto la televisione, il cinema, il teatro, ma nessuno mi ha mai costretto a farle. E comunque preferisco fare grandi errori, cioé rischiare il grande insuccesso, piuttosto che incamminarmi in una comfort zone. E continuo ad andare in tournée".

Faticoso? "Alla mia età un po’, non lo nego. Ma questo è ciò che mi rende vitale, e nel momento in cui entro in scena dimentico i piccoli acciacchi, le noie, le fatiche. E anche le tournée sono necessarie per me, per dire ‘ce la faccio ancora’ e ce la faccio bene".