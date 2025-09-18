’Paideia’: le idee dietro il mondo. Il FestivalFilosofia compie 25 anni

’Paideia’ non è soltanto una parola, ma è quasi un universo: abbraccia concetti e mondi fondamentali per la nostra vita, l’educazione, la trasmissione del sapere, la scuola, le figure di chi insegna e di chi apprende, maestri e discepoli. Non a caso, dunque, il FestivalFilosofia ha scelto proprio ’Paideia’ come filo conduttore della sua 25ª edizione, da domani a domenica a Modena, Carpi e Sassuolo, con una dedica speciale per Michelina Borsari, fondatrice e a lungo direttrice del festival, scomparsa il mese scorso: "Tutto il festival è frutto del suo metodo di lavoro culturale e delle sue intuizioni", spiega Daniele Francesconi che dalla professoressa Borsari ha ricevuto il testimone della guida della rassegna, sempre attesissima.

In 25 anni, il FestivalFilosofia è stato un grande costruttore di ‘paideia’, un motore di formazione e di scoperta. Il format non è mai cambiato: cuore del festival sono le lezioni magistrali (quest’anno ben 55) nelle piazze delle tre città che in queste giornate tornano a essere vere e proprie ‘agorà’ del pensiero. Accanto agli intellettuali ormai di casa al festival, come Massimo Cacciari o Barbara Carnevali (anche componenti del comitato scientifico), Umberto Galimberti o Enzo Bianchi, Michela Marzano e Massimo Recalcati, quest’anno ci saranno 24 voci nuove, anche internazionali, come il professor James Boyle che è stato anche presidente di ‘Creative Commons’, l’organizzazione che ha rivoluzionato le licenze d’autore digitali, la filosofa tedesca Sybille Krämer che esplorerà il tema dei media legati all’intelligenza artificiale e l’americana Susan Neiman che parlerà di questa epoca di immaturità e della necessità di tornare a essere adulti responsabili. E nelle diverse serate si potrà anche assistere a lezioni in forma di recital o di reading: per esempio, domani a Modena, sotto la Ghirlandina, Edoardo Camurri esplorerà il ruolo dei media nella trasmissione culturale e sabato Telmo Pievani racconterà i meccanismi dell’evoluzione basati sull’apprendimento. Sempre domani a Sassuolo Luca Mastrantonio parlerà dell’influenza della finzione nella vita reale, ’Da Werther a Squid Game’, e alla chiesa del Voto di Modena, la pianista Gloria Campaner e l’attrice e regista Margherita Vicario dialogheranno sulla possibilità di valorizzare il proprio talento, senza la paura di andare in scena.

Sono quasi duecento le proposte del festival, tutto a ingresso gratuito. Come sempre è ricchissimo il carnet di mostre: al Museo Civico e all’Archivio storico comunale di Modena viene rievocato anche il politecnico ante litteram che il duca Francesco IV d’Austria Este fondò nel 1823 per formare i "cadetti matematici pionieri" e a Carpi un percorso diffuso condurrà sulle tracce degli angeli, messaggeri fra cielo e terra. Ci saranno laboratori per bambini, curiosità e tanti appuntamenti nel segno della musica: domenica sera in piazza Grande a Modena la cantautrice Erica Mou ripercorrerà i fili del suo albero genealogico, in un mimi live di note e parole, mentre domani nell’incanto barocco della chiesa di Sant’Agostino a Modena verrà rievocata la famiglia Bach.

E siccome il sapere può solleticare l’appetito, anche quest’anno il FestivalFilosofia propone nei locali delle tre città alcuni menù filosofici ispirati al tema ’Paideia’, come ’Primi elementari’, ovvero tortellini in brodo, gramigna con salsiccia, lasagne verdi e tortelli fritti al savor. Tutto il buono della filosofia.