Palazzo Lenci torna a splendere. In mostra ’Le città di Calvino’

Un palazzo abbandonato che sta per tornare a nuova vita si svela in anteprima a tutti i curiosi: è ciò che accade a Palazzo Lenci, nel cuore del piccolo borgo di Barchi di Terre Roveresche, che ha aperto al pubblico il cantiere in corso fino al 30 agosto, con una mostra temporanea e i suoi ambienti tutti da scoprire. Tutto nasce alcuni mesi fa, quando l’antico palazzo dopo decenni di abbandono viene acquistato dalla società trevigiana di ingegneria e architettura 593 Studio, specializzata in progettazione architettonica partecipata.

Obiettivo: realizzare un cantiere permanente in grado di ospitare riflessioni e azioni in ambito culturale, abitativo, produttivo e ricettività etica e sostenibile. A marzo iniziano i lavori: si è messo mano a facciate, tetto e camini storici. Durante il cantiere, alcune scoperte: varchi murati, scalinate e travature prima coperte dal cemento, tracce di pitture murali con decorazioni floreali.

"Stiamo riportando alla luce questi elementi con pazienza, anche attraverso i laboratori organizzati assieme agli Istituti Filippin – spiega Michele Sbrissa, fondatore di 593 Studio –. È il segno che il palazzo non è solo architettura, ma una scoperta che si apre alla comunità. Palazzo Lenci ora torna a essere un luogo vivo, anche grazie alla mostra Le città di Calvino, parte del progetto Borghi Invisibili (borghinvisibili.it), in collaborazione con varie realtà culturali".

Omaggio visivo all’universo calviniano, espone opere che interpretano con linguaggi grafici e illustrativi il celebre libro ‘Le città invisibili’. Quaranta opere originali tra illustrazioni, graphic novel e installazioni, tutte realizzate da giovani artisti dell’Accademia di Belle arti di Palermo e della scuola Elmad di Parigi.

L’allestimento si fonde con lo spazio incompiuto del palazzo e con le decorazioni storiche appena riemerse, in un dialogo continuo tra passato e visione. Ed ecco che l’invisibile diventa sempre più visibile, in uno dei palazzi della piccola ‘città ideale’ di Barchi, concepita nel Cinquecento dall’architetto Filippo Terzi su incarico del marchese Pietro Bonarelli della Rovere.

"Il cantiere di Palazzo Lenci ha permesso di restituire a Barchi un’importante quinta scenica dell’antico borgo – chiude il sindaco Antonio Sebastianelli –. In pochi mesi la nostra piazza è tornata a dialogare con le pietre e i volumi di un edificio che per troppo tempo era rimasto in silenzio. Speriamo che questo sia solo l’inizio".

Mostra aperta nei giorni di lunedì, venerdì e sabato dalle 20 alle 22.