Paolo Rossi premiato a Cinè: "Il teatro è la... madre di tutto"

Vulcanico, ironico, pronto alla battuta in ogni situazione, Paolo Rossi, celebre attore, comico e cabarettista e conduttore televisivo, questa sera torna a Riccione per ritirare il suo primo premio cinematografico per il film ’Gloria!’, scritto e diretto da Margherita Vicario al suo debutto come regista. La cerimonia si terrà durante la serata conclusiva di Cinè, in piazzale Ceccarini, dove verranno conferiti i premi Anica 80 ad altre opere prime. In giornata arriveranno altri artisti, tra cui Pier Francesco Favino, Edoardo Leo, Geppi Cucciardi e il regista Paolo Virzì.

Rossi, orgoglioso di questo riconoscimento?

"I premi mi piacciono. Soprattutto dopo che l’Inter ha perso tutte le coppe, io mi prendo tutte quelle che mi danno. Quest’anno di premi ne ho vinti parecchi col teatro. Quattro, alquanto prestigiosi, solo con il Pirandello. A proposito mi tolgo un sassolino dalla scarpa: nessuno di questi mi è arrivato dagli addetti ai lavori teatrali. Ho vinto il premio ‘Ennio Flaiano’, il Premio Satira Politica di Forte dei Marmi, e due che vengono da Università o dalla Fondazione Pirandello. L’Anica 80 è il primo che prendo per il cinema, anche perché sul set ho cominciato a divertirmi come sul palco solo due anni fa con Acqua e anice, il film con Stefania Sandrelli andato al Festival di Venezia. I risultati sono arrivati senza cercarli, io volevo solo divertirmi".

Il segreto di ’Gloria!’ qual è stato?

"Il merito è di Margherita Vicario, che ha creduto in questa idea. Si è ben preparata e ha ottenuto la cosa migliore che possa avere un regista. Io ho fatto regie sia liriche che teatrali, anche televisive, e devo dire che mantenere un buon clima sul set, intonato al tema e alla vicenda, è la cosa più importante che possa fare un regista e Margherita già dalla prima opera ha saputo farlo".

Nel suo futuro ora c’è più teatro, cinema o tv?

"Il teatro è la madre di tutte le battaglie, sia che faccia televisione, cinema o social. Aiutato dal mio figlio Davide che è regista, ho appena fatto un video che sui social viaggia verso il milione di visualizzazioni. I tempi sono cambiati! Per fare un esempio: ho fatto una trasmissione di successo, la settimana dopo su piattaforma, dove si va di proposito, ho fatto il doppio. Metto il naso in queste nuove tecnologie, privilegiando però, il teatro dal vivo, all’antica".

Cos’ha ora in programma?

"Una vacanza. Andrò da amici nella parte ovest più selvaggia della Sardegna, in un luogo isolato. Lì mi metterò a pensare, a scrivere come faccio quando mi rilasso. So già che butterò giù degli schizzi e guarderò film. Questo è un mestiere che va curato molto. Così pure il fisico, più avanzi nell’età, più devi fare movimento, perché poi vai sul palco".

Sa già cosa mettere in cantiere?

"Ho già un’idea, ma dopo un giorno di relax, quest’idea subirà una metamorfosi".

Ancora qualche sogno nel cassetto?

"Devo solo ringraziare, ho i miei meriti anche nella fortuna, che a volte ho trovato nelle coincidenze. Come dicono alcune persone, ho seguito il mio demone, sempre positivo, mi sono fidato e continuerò a farlo".

Ha un legame con Riccione?

"La mia ultima moglie, perché ne ho avute diverse, ha trascorso lì la sua gioventù e ha pure lavorato a Riccione, dove con lei e con mio figlio piccolino, ora musicista, per due o tre anni abbiamo trascorso le vacanze. In ottobre torneremo in Romagna a girare con Operaccia Satirica".