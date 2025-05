Papeete, una festa lunga 25 anni. Sulla spiaggia sfilano dj e vip

Festa al Papeete di Milano Marittima, che oggi festeggia i suoi 25 anni. E il beach club più longevo d’Italia lo farà con moltissimi ospiti: Fargetta, Filippo Nardi, Andrea Damante, Fabio Galante, Lele Mora e Luca Argentero. Tutta la stagione in qualche modo celebrerà la riccorrenza, ma intanto oggi, primo maggio, a partire dalle 16 si brinderà idealmente al quarto di secolo. Correva l’anno 2000, infatti, quando prese vita il progetto di trasformare il tradizionale stabilimento balneare in un nuovo modello di intrattenimento. Nasceva il Papeete Beach, che nel tempo ha ospitato oltre un milione di persone tra beach party al tramonto, dj set con vista sull’Adriatico, collaborazioni con brand internazionali e produzioni musicali – come la celebre compilation Papeete Beach, lanciata nel 2003 e con oltre 800mila copie vendute. Una passerella negli anni per vip, sportivi, fino alla politica con Matteo Salvini.

Luca e Marco Soldini, figli di Rossella Casanova e nipoti di Massimo Casanova, sono la quarta generazione alla guida dell’azienda di famiglia e del Papeete Beach. "Siamo orgogliosi di essere qui a spegnere 25 candeline– spiegano –, in un mondo, quello dei locali, che è normalmente ciclico. Reggere nel tempo è stata la grande forza della nostra famiglia, che comprende anche tanti amici e collaboratori. Oggi lavorano con noi circa 400 persone tutto l’anno. Siamo certi che questo calendario di iniziative per i 25 anni possano essere piacevoli e divertenti per chi ci segue da sempre, ma anche per un nuovo pubblico e speriamo di potere festeggiare assieme altri 25 anni. Siamo anche orgogliosi del fatto che Papeete nel mondo è sinonimo di Milano Marittima".

E intanto oggi saranno presenti alcuni dei dj e artisti più noti del mondo del settore, come Cristian Marchi, dj noto per la hit Love, sex, american express e Francesco Rossi: la sua Love is the music è stata colonna sonora di tanti anni di Papeete. Assieme a loro anche Rudeejay, Ben dj e Fargetta, i dj Gianluca Motta, Maurizio Gubellini, Maurizio Nari, Samuele Sartini, Andrea Damante. Oltre ai nomi alla console, sono attesi oggi Filippo Nardi, volto noto del piccolo schermo, protagonisti dello sport o dello spettacolo come Alessio Tacchinardi (ex giocatore della Juventus), Angelo Pintus (comico), Fabio Galante (ex Inter) e Fred de Palma (rapper e produttore). Fra i volti vip che sono attesi alla festa anche Lele Mora, Luca Argentero, Luca Daffrè (dj e influencer), Mark Iuliano (ex giocatore Juventus), lo chef Simone Rugiati e Steven Basalari. La giornata prevederà un Orange carpet che riprende, in stile Papeete, il red carpet delle grandi occasioni, con il colore diventato iconico per una generazione di giovani e non solo. A fine serata, gli immancabili fuochi d’artificio.