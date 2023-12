Il Parmigiano Reggiano è il miglior formaggio al mondo: ecco la classifica di Taste Atlas

Reggio Emilia, 15 dicembre 2023 – Il Parmigiano Reggiano è il miglior formaggio del mondo secondo Taste Atlas, l’atlante online del cibo di tutto il mondo, nella sua classifica ‘100 best cheeses in the world 2023-2024’. Al secondo posto la mozzarella di Bufala e terzo, a completare il podio, tutto italiano, c’è lo Stracchino di Crescenza.

Ma non è tutto perché con tra i primi sei formaggi migliori al mondo si piazza anche la Burrata, tra quelli italiani più ricercati all’estero: e così l’Italia vince la sfida con la Francia.

Rimane invece fuori per un soffio dalla top ten il Grana Padano (undicesimo posto) mente si piazza in 13esima posizione il pecorino romano e in 17esima quello sardo. Scendendo la classifica, al 30esimo posto c’è la stracciata, al 35esimo la provola, al 40esimo la burrata d’Andria.

“Considerato tra i formaggi più pregiati al mondo – si legge nella guida online di viaggio esperienziale per il cibo tradizionale – il Parmigiano Reggiano è prodotto con latte crudo e parzialmente scremato proveniente da mucche che pascolano erba fresca e fieno. Ha una consistenza dura e granulosa e i suoi sapori vanno dal nocciola al robusto e leggermente piccante, a seconda del tempo di stagionatura del formaggio”.

"Le origini del Parmigiano Reggiano risalgono al Medioevo – si legge ancora –, quando i monaci Benedettini e Cistercensi bonificarono le zone umide della Pianura Padana e iniziarono a produrre questo pregiato formaggio, che prese poi il nome dalla città di Parma, suo luogo di origine”.