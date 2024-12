Parte il tour di Angelica Schiatti

Inizia oggi da Cesena la tournée di Angelica, Ancora tour. Lo show allo Spazio Marte/Solido è in collaborazione con DonneXStrada, l’associazione non profit che si occupa di violenza di genere, e l’app per la sicurezza in strada Viola Walk Home, per offrire un’assistenza concreta a tutte le utenti di ritorno dai concerti. Fra i brani anche Ciao tristezza. "È stato davanti alle ultime luci del giorno che scoloriva dietro la finestra dello studiolo di Bologna in cui registro le mie canzoni – ha detto al nostro giornale – che ho trovato la forza di dire: "basta, riparto da qui".