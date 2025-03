Pavanello: "Ha vinto la nostra libertà creativa"

Davide Pavanello ha vinto, insieme a Margherita Vicario, il premio per la colonna sonora del film Gloria!, scritto e diretto proprio da Margherita Vicario al suo esordio alla regia. Il riconoscimento dedicato a Lucio Dalla si aggiunge ai numerosi premi che il film sta ricevendo. Un successo sorprendente, come racconta lo stesso Pavanello, classe 1977: "Questo premio è importantissimo, forse anche un po’ di più degli altri. Non ce lo aspettavamo, e proprio per questo ne siamo ancora più grati. Così come siamo grati per tutti i riconoscimenti che Gloria! ha ricevuto finora. Abbiamo lavorato con grande libertà creativa, senza aspettative particolari, ed è bellissimo vedere che il film e la sua colonna sonora stiano raccogliendo così tanto consenso".

Oltre alla soddisfazione per questo riconoscimento, Pavanello riflette anche sul valore artistico di Lucio Dalla e sulla sua eredità nella musica italiana: un grande cantautore, un innovatore capace di rompere gli schemi e creare un linguaggio musicale unico. Il suo approccio eclettico, la capacità di mescolare generi diversi e di raccontare storie con una profondità straordinaria lo rendono ancora oggi un punto di riferimento per artisti e ascoltatori di ogni generazione.

Alla domanda su cosa Lucio Dalla lasci in eredità ai cantautori e al pubblico di oggi, Pavanello, uno dei fondatori della storia rock band Linea 77, infatti risponde con convinzione: "Personaggi come lui, oltre all’enorme eredità musicale che ci hanno donato, ci lasciano un modo di intendere e vivere la musica in maniera libera e creativa. Dalla non si è mai piegato a schemi rigidi, ha sempre seguito la sua ispirazione. Ai suoi tempi, la musica era molto più arte e meno business. Non c’erano vincoli come i numeri o lo streaming a dettare le regole. Spero che gli artisti di oggi riescano a cogliere questa grande differenza e a trarne ispirazione".

Alice Pavarotti