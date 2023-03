Pechino Express 2023, terza puntata: Federica Pellegrini e Matteo Giunta ‘scroccano’ una notte in hotel

Federica Pellegrini e Matteo Giunta vincono la prova di immunità sportiva nella terza puntata di Pechino Express

Bologna, 24 marzo 2023 – Eccoci alla terza tappa di Pechino Express. Le 8 coppie sono approdate nella città di Hampi, gioiello del Karnataka. E dal momento che hanno vinto anche la seconda puntata, Le Mediterranee scelgono di penalizzare Gli Avvocati e I Siculi facendoli partire dieci minuti in ritardo. Ecco cosa è successo nella terza puntata.

Le missioni

I nostri viaggiatori si ritrovano ad affrontare la prima missione che gli consentirà di proseguire la loro rotta verso Enzo Miccio. E così, si preparano a scalare una risalita di un fiume a colpi di remi fino all’antico Tempio di Hanuman, una delle divinità più amate in India.

Soltanto raggiungendo l'altra sponda, i concorrenti possono guadagnare il loro bottino: una cesta di cocco e fiori profumati da rendere come omaggio al Dio.

I Novelli Sposi e la notte in hotel

Federica Pellegrini, con il suo Matteo Giunta, si è insinuata nella hall di un hotel indiano catturando l’attenzione di due italiani malcapitati in vacanza proprio lì. Durante il loro check in alla reception, ecco che I Novelli Sposi ‘scroccano’ una stanza.

“Sono sporca marcia, ho bisogno di passare una notte in hotel… Non è che ci paghereste la stanza?” prega la Divina. E alla fine, gli italiani accettano e ‘Tato’ e ‘Tata’ possono riposare comodi per una notte.

La prova di immunità

Concluso il primo rituale, i concorrenti tornano in viaggio: destinazione forte di Citradurga, dove ad attenderli c’è Enzo Miccio e il solito libro rosso su cui devono mettere la firma. I primi ad arrivare sono I Novelli Sposi; a seguire gli Gli Italo Americani, Mamma e Figlio e Le Mediterranee. Sono loro quattro a contendersi dunque la prova di immunità.

La prova consiste nello sfidarsi in uno sport molto famoso in India: il Kabaddi. L'obiettivo del gioco è rubare il nastro colorato delle coppie avversarie e portarlo nella propria area. E chi poteva vincere la prova sportiva? Ovviamente I Novelli Sposi, che battono Le Mediterranee.

Dall’altro canto, Mamma e Figlio battono Gli Italo Americani, contendendosi il titolo finale con I Novelli Sposi. Ma non c’è storia: Federica Pellegrini e Matteo Giunta trionfano sulla prova sportiva.

Vincendo, i Novelli Sposi ottengono come bonus un trattamento ayurvedico e un corso di cucina indiana. Diversamente, a Le Mediterranee tocca come malus indossare ciabatte molto scomode.

Gli eliminati

Si ritorna in viaggio verso la città di Kunigal e a vincere, questa volta, sono Le Attiviste. Il fatidico tappeto rosso era situato sulle colline Chamundi di Mysore, e per raggiungerle tutti i concorrenti hanno dovuto attraversare un percorso pedonale di centinaia di gradini.

A sorpresa, Giorgia Soleri e Federica Fabrizio decidono di eliminare Gli Istruiti (Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero) che abbandonano il programma.