Pechino Express 2023, vincono gli ‘Italo Americani’: la cronaca della finale

Bologna, 12 maggio 2023 - Come prevedibile, le tre coppie arrivate in finale a Pechino Express 2023 sono le più agguerrite di questa edizione. Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”. I concorrenti dovranno attraversare gli ultimi 172 km della Cambogia per concludere un viaggio durato oltre 8000 km. Tuttavia, la nona puntata si è conclusa con un brutto infortunio alla caviglia per Federica Pellegrini e la semifinale ha aperto un “giallo” sul presunto ritiro o meno della Divina dalla gara. Ecco tutto quello che è successo nell’ultima puntata del travel reality targato Sky e come partecipare ai festeggiamenti di Pechino Express.

L’ultima puntata di Pechino Express

Dopo 8 mila estenuanti chilometri, ieri giovedì 11 maggio si è concluso il lungo viaggio di Pechino Express 2023 lungo la Via delle Indie, tra India, Borneo Malese e Cambogia. Le tre coppie rimaste in gara sono partiti dalla città di Battambang, passando per il traguardo intermedio di Siem Reap, fino a raggiungere Angkor, il sito archeologico più importante della Cambogia nonché uno dei più visitati dell’intero continente asiatico. Proprio qui, tra le meraviglie di Angkor, l’ultimo Tappeto Rosso che segna il traguardo finale di questa agguerritissima edizione condotta da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Il “giallo” Federica Pellegrini

La semifinale si era conclusa la scorsa settimana con un brutto incidente per la Divina, che per un attimo ha rischiato di compromettere la finale. Ma per fortuna, sebbene la distorsione alla caviglia, lo staff medico ha dato l’ok e Federica si è lanciata nella finale. Piccolo malumore iniziale per la nuotatrice, dopo che Gli Italo Americano affidano nuovamente il malus a I Novelli Sposi. “Non me l’aspettavo” commenta Federica, pensando che l’esperienza in ospedale insieme a Joe Bastianich - anche lui vittima di un incidente durante la semifinale - avesse in qualche modo rafforzato un legame tra i due concorrenti.

Missioni, tappa intermedia ed eliminazione a sorpresa

La tappa di mezzo è, a sorpresa, eliminatoria. Cresce l’ansia tra i concorrenti, che prima di buttarsi nella Prova Vantaggio che decreterà il prossimo eliminato e dunque il terzo classificato di questa edizione, devono prima superare un grande e temutissimo classico di Pechino Express: i “7 mostri”. Si tratta di una ruota composta da sette spicchi ognuno consentente un alimento locale tipico ma che non è affatto parte della dieta mediterranea: topi alla griglia, rane ripiene, scarafaggi, serpenti fritti, insalata di formiche, favo con larve di api vive.

La corsa riprende diretta verso la scuola circense di Battambang, Phare Ponleu Selpak Circus. Qui i finalisti devono truccarsi da clown e intrattenere bambini della scuola, superando qualche sfida con abilità circensi. Tutti bene o male ci riescono ripartono verso il tempio buddista di Wat Po Kralanh. I concorrenti devono qui portare 7 frutti come offerta al tempio, dove non lo sanno ma se non vogliono perdere tempo dovranno farsi un tatuaggio tradizionale khmer. Resta solo l’ultima prova prima della tappa intermedia eliminatoria: recuperare 5 fiori di loto. Ma a perdere sono Le Mediterranee, che lasciano il programma.

Testa a testa Novelli Sposi e Italo Americani

Dopo l’uscita di Carolina Stramare e Barbara Prezia, le due coppie finaliste entrano nel vivo della competizione. L’obiettivo è raggiungere Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca per primi, ma nel mentre altre sfide li attendono. La prima missione è olfattiva: Andrea Belfiore e Matteo Giunta hanno imitato i ratti locali, abili fiutatori di ordigni inesplosi. A portarsi a casa la sfida è stato qui l’anconetano. Ma forse è quando i concorrenti arrivano al tempio di Ta Prohm, all’interno del sito archeologico di Angkor tra i più importanti al mondo, che la competizione si è fatta davvero tangibile. I concorrenti hanno corso su e giù per le lunghe scalinate, con una foto in mano e pochi indizi su dove trovare il lucchetto che la chiave in loro possesso dovrà aprire per portarli allo step successivo. I primi ad intuire che non si tratta di una porta ma di una bicicletta sono Gli Italo Americani, che si precipitano verso la prossima missione: la zipline di Angkor. I concorrenti, dopo aver goduto di una vista unica sui templi e sul Tappeto Rosso, devono memorizzare il nome dei templi superati, 10 in totale. Ad avere la meglio sono qui I Novelli Sposi che non hanno dubbi sul tempio dove è nascosto il Tappeto Rosso, mentre Gli Italo Americani sbagliano dirittura d’arrivo.

Vincitori Pechino Express 2023

Ultimo, agguerritissimo ed emozionante testa a testa tra le due coppie che hanno dominato la decima edizione del travel reality: Gli Italo Americani e I Novelli Sposi. Sebbene abbiano sbagliato la destinazione di arrivo nell’ultima sfida di memoria, Andrea Belfiore e Joe Bastianich raggiungono per tempo il Tappeto Rosso nell’ultimo tempio de La via delle Indie ad Angkor vengono proclamati vincitori. Secondo posto per I Novelli Sposi, che si sono complimentati con i vincitori, e terzo posto a Le Mediterranee.

Chi è Andrea Belfiore, rivelazione di Pechino Express

Andrea Belfiore è nato ad Ancona nel 1987 ed è un cuoco, per molti “lo chef batterista” considerando i suoi studi musicali. È proprio grazie ad una borsa di studio ottenuta al rinomato Umbria Jazz che si trasferisce nel 2007 negli Stati Uniti. Lì avviene la svolta culinaria. In parallelo al lavoro, Andrea partecipa a importanti reality tv come Hell’s Kitchen e MasterChef Usa. Andrea conosce Joe Bastianich da 8 anni, e la sfida a Pechino Express ha rafforzato il loro legame. Sempre primi in classifica, ma soprattutto sempre pronti a ridere e a non perdersi d’animo nelle sfide in Asia. Per molti, Andrea Belfiore è la vera rivelazione di questo programma, per la sua capacità di adattamento e per lo spirito.

Festeggiamenti a Milano: ecco quando

Pechino Express non finisce qui. Per festeggiare la vittoria, Joe e Andrea danno appuntamento a tutti venerdì 12 maggio dalle 16 al Negozio Sky di Corso Vercelli 12, a Milano. Un evento aperto al pubblico, dove i fan potranno fare domande e scambiare impressioni sulla grande avventura in Asia.