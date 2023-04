Pechino Express, il crollo di Federica Pellegrini: la settima puntata

Bologna, 21 aprile 2023 - Le cinque coppie di Pechino Express 2023 hanno percorso 341 chilometri per avvicinarsi finalmente all’ultima, grande tappa di questa edizione: la Cambogia. E come al solito a condire il travel game un po’ di scene piccanti. Ecco cosa è successo nella puntata di ieri giovedì 20 aprile.

Le coppie in gara

Dopo la sesta puntata che ha visto l’eliminazione choc di “Mamma e Figlio” - Martina Colombari e Achille Costacurta -, sono ancora in gara: Giorgia Soleri e Federica Fabrizio/Federippi, “Le Attiviste”; Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”; Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”.

Il saluto al Borneo: la settima puntata

Dal villaggio di Awat Awat i concorrenti hanno raggiunto il traguardo finale a Kota Kinabalu, dove la posta in palio era molto alta: il biglietto per la Cambogia. Il viaggio, però, ha visto la nella città di Mari Mari, dove le tre coppie Gli Italo Americani, I Novelli Sposi e Le Attiviste si sono sfidate per la prova vantaggio. Ma prima un po’ di scene che hanno animato l’ultima tappa del Borneo malese.

La frecciatina di Joe Bastianich

La puntata inizia subito con un po’ di competizione. Ci ha pensato Costantino della Gherardesca a mettere un po’ di pepe tra le coppie, chiedendo ai vari concorrenti chi avrebbero voluto eliminare a questo punto della gara. I Novelli Sposi, tra le coppie più competitive di questa edizione di Pechino Express, hanno puntato il dito verso Gli Italo Americani.

Qui, inaspettatamente, Joe Bastianich si lascia andare ad uno sfogo. Lo chef, in coppia con l’anconetano Andrea Belfiore, spiega che l’eliminazione dovrebbe basarsi sulle motivazioni che spingono le coppie a continuare nella gara. Si tratta di una frecciatina rivolta a Le Attiviste. Poco dopo, infatti, quando Gli Italo Americani in svantaggio si ritrovano a bordo di un auto guidata da un nativo, trovano pieno appoggio da Le Mediterranee, in viaggio con loro.

Totò Schillaci e il tumore al colon

C’è grande apertura dei concorrenti a questo punto della gara. Anche I Siculi si lasciando andare ad un piccolo sfogo ad inizio puntata. È lo stesso Totò Schillaci a ribadire l’importanza di questa esperienza e la volontà di proseguire fino alla fine la gara per dimostrare il suo valore. L’ex calciatore parla apertamente della sua lotta al tumore al colon, sostenuto da sua moglie Barbara Lombardo che commenta: “Cancro non vuol dire morte”.

La commozione di Federica Pellegrini

Nei pressi di un villaggio del Borneo, la Divina si ritrova a fare i conti con la lontananza da casa. Fa strano al pubblico a casa, che fino adesso ha visto l’ex nuotatrice mostrare il suo lato più competitivo e assetato di vittoria, vedere la sua parte più intima venire fuori sul piccolo schermo. A tirare fuori le emozioni nascoste di Federica Pellegrini è stato l’incontro con un cane.

La Divina si avvicina al cucciolo, catturando la simpatia della padrona di casa. Spiega alle telecamere “Io ne ho quattro di cuccioli”; e accarezzando il piccolo carlino si lascia andare ad un pianto. “Adesso comincia ad essere tanto tempo che siamo partiti, che non li vedo, che non so niente, che non stiamo con loro. Dopo un po’, l’ho provato tante volte anche col nuoto, casa manca… è una cosa normale”.

Prova vantaggio

I concorrenti hanno raggiunto Mari Mari trasportando con sé un sacco pieno di pesci affumicati. È c’è chi, tra un passaggio e l’altro, ha dimenticato il bottino nella macchina di un nativo: è il caso de Le Attiviste. Ad ogni modo, i concorrenti raggiungono il primo traguardo e si lanciano nella difficile prova vantaggio.

La prima sfida della prova prevede l'utilizzo di una cerbottana per colpire un bersaglio per un totale di 15 volte. Ma per poter recuperare le munizioni, però, i concorrenti devono esibirsi nella complicatissima Bambu Dance, una danza tradizionale delle feste tribali. Chi ci riesce senza inciampare ottiene i dardi. Ad accedere al secondo step di questa prova sono Gli Italo Americani e Le Attiviste. I Novelli Sposi mostrano i primi segni di cedimento, considerando il loro sprint iniziale.

La seconda sfida consiste nella caccia alle ragazze native del villaggio. Le coppie devono dividersi: una persona deve descrivere la fisionomia della persona ricercata attraverso una foto; l’altra, invece, basarsi sulla descrizione del proprio compagno e andare alla ricerca della ragazza. Una prova dove vincono i dettagli, dunque; e che se la portano a casa Le Attiviste.

Vincitori ed eliminati

L’ultima grande sfida per le coppie è stata quella di raggiungere un’isola attraverso la sola interpretazione della mappa. Giunti fin qui i concorrenti si sono cimentati in una caccia al tesoro nascosto (la bandiera della Cambogia). Queste le regole del gioco: sull’isola sono nascoste sette croci, ma il tesoro è sepolto in prossimità della quinta. Ma non tutti colgono a pieno le indicazioni, e le coppie iniziano a scavare nervosamente tutte le croci incontrate.

I Novelli Sposi si ritrovano ancora una volta lontani dal traguardo, e decidono di collaborare con I Siculi per mettere insieme le forze e trovare la bandiera. Consapevoli di essere gli ultimi, tutti e quattro decidono di dirigersi insieme verso il tappeto rosso senza alcuna fretta, accettando chiaramente la sconfitta.

Ad aggiudicarsi l’ultima sfida Gli Italo Americani, che scelgono di eliminare i Novelli Sposi. Ma sorpresa: la puntata non prevede eliminazione quindi Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono salvi.

La prossima puntata

La prima tappa in Cambogia andrà in onda giovedì 27 aprile alle 21.15 su Sky o in streaming su NowTV.