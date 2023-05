Pechino Express, infortunio per Federica Pellegrini. Lascia il programma prima della finale?

Bologna, 5 maggio 2023 - Zaino in spalla, cappello in testa e via: pronti a rimettersi in marcia. La tappa, stavolta, è la finale di questa stagione 'La via delle Indie'. Le quattro coppie in gara hanno attraversato la Cambogia lungo 349 estenuanti chilometri da Oudong fino a Battambang. Una semifinale col botto, in tutti i sensi, quella di ieri sera giovedì 4 maggio del reality targato Sky, che ha visto come ospite a sorpresa il rapper Jake La Furia nelle vesti di un inaspettato malus musicale e soprattutto due brutti incidenti che hanno coinvolto Bastianich e Pellegrini. Ecco cosa è successo nella nona puntata e chi si è conquistato la finale di Pechino Express.

L e coppie in gara

Dopo l’eliminazione de Le Attiviste, sono quattro le coppie semifinaliste rimaste in gara: Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee” e Totò Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”.

I Novelli Sposi: Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Verso la finale: la nona puntata

La gara si fa sempre più avvincente considerando che ormai, a un passo dalla finale, sono rimaste solo quattro coppie e la competizione è alle stelle. I concorrenti sono partiti da Oudong, con un compagno di viaggio piuttosto insolito: Jake La Furia in versione “malus musicale”. A beccarsi il malus sono Gli Italo Americani che devono portarsi dietro il rapper che sì fa cantare, ma pecca in agilità e ispira poca fiducia agli automobilisti locali. Jake ha con sé una bandiera nera e tutte le coppie che di qui in avanti incontreranno il fatidico trio dovranno farsi carico dell’artista e improvvisare un concerto rap con almeno 20 spettatori cambogiani. Per tutti gli altri l’obiettivo è raggiungere il mercato locale trasportando due tarantole molto delicate. Una volta raggiunto l’obiettivo tutti i concorrenti devono assaggiare almeno una tarantola fritta per poter proseguire.

Jake La Furia e il concerto rap in Cambogia

Se non altro, la presenza di Jake La Furia ha portato un po’ di leggerezza in semifinale ricca di tensione. I primi ad incontrare Joe Bastianich e Andrea Belfiore, e dunque a farsi carico di Jake, sono I Siculi. Totò e Barbara hanno dovuto così improvvisare un concerto, e per trovare il pubblico hanno fermato un bus. Nel loro tragitto I Siculi riescono poi a sganciare il rapper a Le Mediterranee. Queste ultime hanno fermato una sfilza di macchine lungo la strada, coinvolgendo una ventina di persone che hanno ballato ai bordi della carreggiata. E secondo Jake la loro “Cambogia senti il ritmo che contagia” è stata la migliore esibizione e si aggiudicano il premio da 20 euro da spendere durante serata per vivere a pieno la magica notte cambogiana.

I Novelli Sposi dal rito buddista al luna park

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno sperimentato il loro lato più spirituale trovando alloggio in una pagoda. Insieme al monaco buddista hanno dapprima pregato, poi si sono concessi un po' di svago ad un luna park locale dove hanno brindato alla semifinale.

Joe Bastianich, Elvis e i rifugiati

Gli Italo Americani hanno trovato un alloggio nella casa di Elvis, un signore locale con una storia particolare. Elvis ha vissuto in Vietnam negli anni della guerra e successivamente in America, è stato in carcere per diversi anni per finire poi in un centro di rieducazione. La sua è una storia di immigrazione che colpisce dritto al cuore di Joe Bastianich, anche lui figlio di emigrati italiani che nel 1949 scapparono dalla guerra per raggiungere gli Stati Uniti. “Le storie di rifugiati mi toccano” confessa lo chef.

Prova Vantaggio

I primi a raggiungere il villaggio galleggiante di Kampong Loung per firmare il Libro Rosso sono stati I Novelli Sposi seguiti da Gli Italo Americani, Le Mediterranee e I Siculi. Soltanto le prime due coppie si sono sfidate per la prova vantaggio che è una prova di cucina. E chi, se non Joe Bastianich e Andrea Belfiore, potevano portarsi a casa la vittoria. I due decidono di restituire il "favore" a I Novelli sposi e gli assegnano il malus. Ma ecco che, in direzione della tappa finale, arrivano due brutti infortuni.

L’incidente di Joe Bastianich

Il primo a farsi male è Joe Bastianich che, a bordo di una bicicletta, è stato vittima di un frontale con una moto locale. Lo chef si è catapultato a terra, battendo il ginocchio. Il suo compagno Andrea Belfiore è corso subito in suo aiuto e Joe si è rialzato per proseguire la gara, seppur zoppicando. Ma il dolore al ginocchio è cresciuto progressivamente, tanto da dover chiedere supporto al medico.

Federica Pellegrini si storce la caviglia

Stesso destino spetta alla Divina. Durante la prova a bordo del Bamboo Train, Federica cade a terra storcendosi la caviglia. L’ex nuotatrice resta a terra per il dolore e il primo ad accorgersene è il tempestivo Andrea Belfiore, ormai esperto soccorritore, che subito si precipita da lei. La Divina lancia una frecciatina a suo marito Matteo Giunta “Non ti accorgi mai di un c*** di niente”, dice. Federica e Matteo iniziano a perdere la serenità: lei è preoccupata per la sua caviglia sempre più gonfia, lui è arrabbiato con l’autista del Bamboo Train perché si è allontanato privandoli dell’aiuto necessario. “Wake up, man!” ha urlato Matteo richiamando l’autista locale.

La lite e la beffa

Il temperamento di Giunta non piace a Carolina Stramare de Le Mediterranee che subito commenta “poverino”, riferendosi all’autista. Da qui, scoppia l’ennesima lite. “Poverino un c***, pensa al tuo”, le risponde Matteo. Carolina coglie la palla al balzo e ritira fuori la vecchia querelle sui valori che Matteo Giunta dispensa agli altri ma non avrebbe. Il clima si fa rovente, e poco dopo, quando i concorrenti devono trovare un passaggio dagli automobilisti locali, succede un altro screzio tra I Novelli Sposi e Le Mediterranee, ormai acerrimi nemici di questa edizione. Matteo Giunta ferma una macchina mettendosi in mezzo alla strada, ma Le Mediterranee si insinuano in velocità verso il finestrino dell’automobilista riuscendo a soffiare il passaggio sotto al naso de I Novelli Sposi. Non solo, ma invece di far salire I Novelli Sposi offrono un passaggio a Gli Italo Americani appena sopraggiunti. Matteo non la prende affatto bene, considerando anche i trascorsi. E commenta: “Quando le persone son teste di c***, non voglio averci niente a che fare”. Così, I Novelli Sposi si ritrovano insieme a I Siculi e Federica Pellegrini si lascia andare ad un lungo pianto.

Vincitori ed eliminati

A raggiungere il Tappeto Rosso a Battambang sono stati Gli Italo Americani, di fatto i primi finalisti di Pechino Express 2023; seconde Le Mediterranee e ultimi Novelli Sposi e I Siculi. Joe Bastianich e Andrea Belfiore decidono a malincuore di eliminare Totò e Barbara, che abbandonano il programma.

Federica Pellegrini lascia Pechino Express?

La puntata di ieri si è conclusa con un enorme punto di domanda, considerando la piccola anticipazione sul finale di stagione. Negli ultimi minuti dell’episodio andato in onda, infatti, si vedono Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio chiedere a Federica Pellegrini se è in grado di proseguire. Lei in lacrime non risponde, e lascia tutti sospesi con un “scusate”. Quel che sappiamo per il momento è che la Divina sarà sottoposta ad accertamenti considerando che la caviglia era malconcia sul finire della nona puntata. Dunque non è ancora chiaro se la Divina sarà in grado di proseguire il programma.

Dove vedere le finale

La finale andrà in onda giovedì prossimo 11 maggio alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW Tv.