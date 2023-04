Pechino Express, tensione in Cambogia: vincitori ed eliminati dell’ottava puntata

Bologna, 28 aprile 2023 - Si avvicina la semifinale di Pechino Express 2023 e la tensione sale alle stelle. Se giovedì scorso l’adventure game targato Sky ha visto crollare anche le coppie più forti in gara, l’arrivo in Cambogia ha messo a dura prova tutti i concorrenti, alle prese con una nuova cultura e una forte barriera linguistica. Ecco cos’è successo nella puntata di ieri e chi sono stati gli eliminati.

Prima tappa in Cambogia

Le 5 coppie in gara hanno dovuto attraversare 386 km partendo da Phnom Penh, la capitale odierna, fino a Oudong, l'antica capitale del Regno di Cambogia. I concorrenti si ritrovano ad affrontare qui una popolazione che non conosce la lingua inglese e che dunque fa enorme fatica a comprendere le loro bizzarre richieste.

Nonostante le difficoltà e i segni di stanchezza, i concorrenti riescono a raggiungere però il fatidico libro rosso; ma prima, le coppie si sono lanciate in qualche curiosa prova che ha consentito al pubblico a casa di conoscere l’antica cultura che si cela dietro la timidezza del popolo cambogiano: la lingua khmer, i quattro modi di indossare il foulard Krama, i lenti e tortuosi tragitti a bordo dei tuk tuk, fino alla pesca dei granchi blu e i granciporri.

Quest’ultima prova di nuoto, ovviamente, ha visto in testa I Novelli Sposi. Grande difficoltà, invece, per I Siculi che si sono arresi all’idea di essere gli ultimi.

I Novelli Sposi Matteo Giunta e Federica Pellegrini (Immagini concesse da Sky. Sito ufficiale pechinoexpress.sky.it)

La prova vantaggio

La prova dell’ottava puntata è un classico di Pechino Express: pugni di riso. Le quattro coppie che per prime si sono classificate - I Novelli Sposi, Gli Italo Americani, Le Mediterranee e Le Attiviste - devono sfidarsi l’uno di fronte l’altro, in piedi sopra un tronco di legno, cercando di far perdere l’equilibrio all’avversario con un bastone. Se Federica Pellegrini deve arrendersi contro Joe Bastianich, nella finalissima tra Matteo Giunta e Andrea Belfiore ha la meglio il marito della Divina. E qui si riaccende la fiamma, dal momento che I Novelli Sposi assegnano il malus a Le Mediterranee.

Tensione tra Novelli Sposi e Le Mediterranee

Dopo aver assegnato il malus a Le Mediterranee, la cui penalità consiste nel trasportare un sacco da 20 kg fino alla prova del giorno successivo, Enzo Miccio chiede a Matteo Giunta il motivo della scelta e se quest’ultima fosse legata alla discussione avvenuta nelle scorse puntate.

Ma cosa è successo?

Nelle puntate precedenti, Matteo Giunta è intervenuto in difesa de I Siculi contro Le Mediterranee. “Guarda ai tuoi di valori, che forse te li sei dimenticati” aveva detto Carolina a Matteo. E subito c’è stata la reazione di Federica Pellegrini: “Bella, ferma con le parole che ti accorcio di altri 10 centimetri”. Per poi aggiungere: “Sei molto brava a fare lo show e infatti è giusto che tu sia ancora qui a far televisione”.

Ma nella puntata di ieri, Matteo Giunta mette in chiaro che l’episodio è acqua passata e la scelta di penalizzare Le Mediterranee, in realtà, è per non accanirsi troppo contro Gli Italo Americani. Ad ogni modo, Le Mediterranee nel trasportare i pesanti sacchi di riso una frecciatina l’hanno lanciata comunque a I Novelli Sposi, quando Barbara ha commentato: “Federica mi ha abbassata di quei dieci centimetri per quanto sono pesanti questi 20 chili”.

Vincitori ed eliminati

Prima di raggiungere il traguardo finale, le coppie si sono cimentate nell’ultima grande sfida: trasportare lo zucchero di palma con il tradizionale bastone in equilibrio sulle spalle. Ad arrivare per primi sono stati I Novelli Sposi, seguiti da Le Mediterranee, Gli Italo Americani, Le Attiviste e I Siculi. Matteo Giunta e Federica Pellegrini, che hanno legato molto con Totò e Barbara, si trovano costretti ad eliminare Le Attiviste.