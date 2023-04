Pechino Express, Federica Pellegrini minaccia una concorrente: la sesta puntata

Bologna, 14 aprile 2023 – La sesta puntata di Pechino Express 2023 nel Borneo malese è stata ricca di sorprese. Dal tempio di Tua Pek Kong a Sibu, città di partenza, i concorrenti hanno raggiunto il tappeto rosso nella città costiera di Miru, passando però prima per Mukah per la dura prova vantaggio. Ecco cosa è successo ieri nel travel reality targato Sky.

Achille Costacurta e Martina Colombari sono 'Mamma e Figlio' in Pechino Express 2023

Scambio di coppie: la sesta puntata

Per complicare un po’ il viaggio dei concorrenti, stavolta, una regola un po’ bizzarra: le coppie, infatti, devono separarsi e scambiarsi temporaneamente; e soltanto dopo aver superato le prime sfide e raggiunto la tappa di mezzo, Mukah, possono riunirsi con il proprio compagno di viaggio.

Così ecco le nuove coppie temporanee: Totò Schillaci e Joe Bastianich, Martina Colombari e Andrea Belfiore, Achille Costacurta e Federippi, Giorgia Soleri e Matteo Giunta, Federica Pellegrini e Carolina Stramare, Barbara Prezia e Barbara Lombardo.

Le nuove coppie giungono al luogo della prima sfida, dove devono imparare la "Puteri Santubon", una canzone tradizionale del Sarawak. La regola prevede che solo un componente della squadra può ascoltare la canzone e sarà proprio quest’ultimo a doverla insegnare al compagno.

Achille Costacurta “cuore di panna”

C’è stato un momento nel corso della sesta puntata che ha particolarmente commosso concorrenti e pubblico a casa, e riguarda la nuova coppia Costacurta-Federippi.

Il giovane Achille insieme a Federica Fabrizio si è imbattuto in una dolce quanto ardua prova con i nativi locali: giocare e far divertire bambini autoctoni affetti da autismo e asperger. I due giovani non ci hanno pensato due volte: sono corsi al primo negozio e hanno speso il loro unico soldo disponibile comprando una palla ai bambini “speciali”; così, li ha definiti il papà nativo (VIDEO).

Achille Costacurta nel raccontare l’esperienza si è abbandonato a un pianto, e anche la sua compagna di viaggio temporanea era visibilmente commossa. Federippi ha commentato la scena dicendo del figlio di Martina Colombari: "Mi aspettavo una persona dall’animo duro, invece è un cuore di panna".

La prova vantaggio

La prova vantaggio, che dalla scorsa puntata sostituisce la prova immunità, consiste in una sfida a tempo: le coppie devono completare un percorso nel minor tempo possibile.

E a vincere, stavolta, sono I Siculi che battono I Novelli Sposi e Le Mediterranee. Totò e Barbara assegnano il malus a Le Mediterranee, che per poter proseguire il viaggio sono costrette a imparare un ballo particolare.

La strategia de Le Mediterranee

Non passa inosservato lo spirito battagliero di Carolina Stramare e Barbara Prezia, protagoniste indiscusse di questa edizione di Pechino Express già dalle prime puntate. Le due, infatti, vogliono la vittoria e non hanno problemi a nasconderlo.

Nella puntata di ieri, 13 aprile, Le Mediterranee hanno fatto di tutto per raggiungere il traguardo prima degli altri; anche ricorrere a vere e proprie strategie astute: hanno finto di piangere per scroccare un passaggio in auto; hanno ingannato Gli Avvocati indicando loro un percorso sbagliato; e, durante la prova vantaggio, Barbara ha lamentato uno strappo alla gamba sottraendosi alla prova ed essere sostituita da Carolina.

Proprio quest’ultima mossa è apparsa ai concorrenti un’ennesima strategia. A detta di molti, Barbara zompettava allegramente dopo la prova vantaggio, insinuando il dubbio che avesse finto il dolore alla gamba per vincere la prova.

Eliminati Mamma e Figlio

I Novelli Sposi sono i primi a raggiungere i conduttori nella città di Miru e a firmare il libro rosso di Pechino Express. Federica Pellegrini e Matteo Giunta decidono così di eliminare Mamma e Figlio. Un grande shock per il pubblico a casa, che immaginava Martina Colombari e Achille Costacurta in finale. I Novelli sposi motivato la scelta sostenendo che Mamma e Figlio fossero più forti de Le Attiviste, che hanno salvato.

“Pechino è un’esperienza unica. Apprezzi tutto di più, dal sorriso di un bambino a un ciottolino di riso a un angolino dove passare la notte. Con mio figlio è stata un’esperienza bellissima. Tanta fatica ma anche tanta gioia“, commenta Martina Colombari commossa prima di lasciare il gioco insieme a suo figlio Achille.

Barbara de Le Mediterranee si lascia andare a un pianto di dispiacere e a consolarla corre Joe Bastianich che commenta: "Il mio obiettivo è eliminare i Novelli Sposi".

Federica Pellegrini nel mirino

Che la Divina fosse competitiva era già scritto nel suo dna da campionessa. Lo sprint dell’ex nuotatrice, però, non va giù a molti concorrenti che lamentano un eccessivo spirito agonistico che genera alterchi all’interno del reality.

Anche perché Pellegrini ha minacciato un’altra concorrente, dicendole: “Ti accorcio di altri 10 centimetri”. Lo sfogo è rimasto in sospeso, perché la puntata si è conclusa senza che si capisse a chi fosse indirizzato. Sui social però si fa il nome di Barbara Prezia, l’influencer delle Mediterranee.

Poi sull’essenza competitiva della Divina, il web si divide: "Qualcuno dica alla Pellegrini che non siamo alle Olimpiadi” afferma un utente. E qualcun altro replica: "Ma veramente pensavate che la Pellegrini andasse a Pechino Express a fare una gita di piacere? Ha preparazione atletica e mentalità che altri concorrenti non hanno. Lei punta l'obiettivo e va, stop".