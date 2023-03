Pechino Express, spuntano Damiano dei Maneskin e Billy Costacurta: la quarta puntata

Bologna, 31 marzo 2023 – E dopo le insidiose sfide, le sette coppie di Pechino Express 2023 giungono all’ultima tappa indiana del loro viaggio. La quarta puntata, condotta Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, ha visto i concorrenti partire da Mysore fino a Kumarakam. Ecco cosa è successo.

Verso il Borneo: la puntata del 30 marzo

L’ultima tappa de ‘La via delle Indie’ è stata ricca di insidie. Con il solito euro in tasca, le sette coppie hanno dovuto trovare passaggi e superare prove “piccanti”, come l’assaggiare la tipica salsa chatney, e sottoporsi a test di memoria ricordano le classiche espressioni facciali della danza Kathakali.

Tra divertimento e difficoltà, le coppie arrivano nella città di Thrissur dove ad attenderli c’è Enzo Miccio con il consueto Libro Rosso di Pechino Express. Le prime coppie ad arrivare sono I Novelli Sposi e Mamma e Figlio, sfidandosi nella prova immunità.

La prova di immunità

La prova di immunità della quarta puntata è un grande classico di Pechino Express: il leggendario “gioco degli elefanti”. Le due coppie devono trasportare ceste di frutta lungo il percorso cercando di evitare che gli elefanti se le prendano.

A vincere la prova sono Martina Colombari e Achille Costacurta, che si incamminano così direttamente verso il Borneo assegnando il malus a Gli Avvocati: viaggiare con un "uomo tigre" che deve arrivare al traguardo ancora truccato, con la possibilità di cederlo ad un’altra coppia incontrata lungo il viaggio.

Andrea Belfiore e Joe Bastianich, gli Italo Americani

Federica Pellegrini contro gli Italo Americani

Joe Bastianich in coppia con Belfiore ha smarrito la mappa, di vitale importanza per proseguire il viaggio. Un momento tragico quanto esilarante, che però non ha fatto sorridere la campionessa del nuoto che ha avuto da ridire sulla scelta di aiutarli.

Infatti, Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio hanno chiesto agli altri concorrenti se fossero d'accordo a dare agli Italo Americani una nuova mappa, e tutti sono stati d’accordo tranne Federica Pellegrini alla quale è sfuggito un “C’è un po' troppo buonismo".

Il momento dei saluti

Durante la seconda notte di viaggio, alcune coppie ricevono una piacevole e commovente sorpresa. Giorgia Soleri de Le Attiviste riceve un messaggio dal suo fidanzato Damiano David, la rockstar dei Maneskin.

"Ciao Papi, siamo tutti qua che ti aspettiamo... pensa solo a divertirti e vinci!”, così Damiano commuove l’Attivista.

Anche Mamma e Figlio ricevono un piccolo regalo da Pechino Express, con Billy Costacurta che saluta sua moglie Martina Colombari e suo figlio Achille.

Il videomessaggio di Damiano David a Giorgia Soleri durante Pechino Express

La prova finale

Superata la prova di immunità, le coppie si avviano verso il Tappeto Rosso di Kumarakam dove li attende Enzo Miccio. Tutte le coppie si ritrovano dunque a evitare Gli Avvocati, i quali potrebbero affibbiare loro l’uomo tigre.

Mamma e Figlio, in testa dopo essersi portati a casa la vittoria, e il resto della ciurma si sono ritrovati così di fronte alla nuova missione: un mucchio di panni da dover lavare, stirare e recapitare a dei pescatori al porto; dopodiché, trasportare 15 pesci dal porto fino al Tappeto Rosso (chiaramente senza alcun contenitore).

Vincitori ed eliminati

Ad arrivare primi sono Joe Bastianich e Andrea Belfiore, seguiti da Le Mediterranee, I Novelli Sposi, I Siculi, Le Attiviste e Gli Avvocati.

A rischio eliminazione sono dunque Le Attiviste e Gli Avvocati. La decisione spetta agli Italo Americani che decidono di eliminare Alessandra Demichelis e Lara Picardi. Prima di lasciare il programma, le due che componevano la coppia Gli Avvocati hanno rivelato che gli mancheranno alcune persone, tra cui i Novelli Sposi.