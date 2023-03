Pechino Express, paura per Achille Costacurta: la seconda puntata

L'abbraccio Martina Colombari e Achille Costacurta (fonte: Instagram)

Bologna, 17 marzo 2023 – Dalla giungla urbana di Mumbai ai millenari templi induisti. Le nove coppie di Pechino Express hanno attraversato le foreste del Borneo fino a raggiungere il regno più antico della Cambogia. Obiettivo: arrivare per primi dal conduttore Enzo Miccio sotto le grotte di di Badami per firmare il libro rosso di Pechino Express e conquistarsi la vittoria.

La seconda puntata è stata molto faticosa e ricca di sorprese. Le coppie - Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi) “Le Attiviste”; Alessandra Demichelis e Lara Picardi “Gli Avvocati”; Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”; Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”; poi Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”; e ancora Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”; infine Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti” - da Kolhapur hanno dovuto raggiungere Hampi, la città traguardo.

Nel mezzo, le sfide e la prova di immunità: una corsa per le vie del villaggio di Govindakoppa che ha messo a dura prova lo stato psicofisico dei concorrenti. A cominciare da Achille Costacurta.

Achille Costacurta: cosa è successo

Dopo la prova di immunità, Achille Costacurta si è sentito male e le registrazioni si sono interrotte. Martina Colombari ha provato dapprima a reagire, facendo auto stop da sola mentre suo figlio era disteso a terra privo di forze.

A debilitarlo un gran mal di pancia, giramenti di testa ed eccessiva stanchezza. Interviene il medico di produzione, che li invita a soggiornare in albergo la sera per procedere con qualche cura per poi ripartire.

Per il medico di produzione è necessaria una flebo che rimette in forze il giovane Achille tra la commozione, lo sconforto e lo spavento di sua madre che ha affrontato il tutto lontano da casa e da suo marito Alessandro Costacurta.

Ma Achille non è stato l’unico. Ad accusare il colpo anche l’anconetano Andrea Belfiore, in coppia con Joe Bastianich.

La prova di immunità

Giunti alle grotte di Badami si parte con la Prova Immunità contesa tra Italo Americani, Novelli Sposi e Mamma e Figlio. La sfida la portano a casa Joe Bastianich e Andrea Belfiore, che rifilano un “malus” a Federica Pelligrini e Matteo Giunta.

Vincitori ed eliminati

La seconda puntata è stata vinta un’altra volta da Le Mediterranee prime in classifica, seguite dagli Avvocati al secondo posto e dai Novelli Sposi al terzo, Mamma e Figlio quarti, Attiviste quinte e Siculi sesti. Le Mediterranee salvano gli Istruiti ed eliminano gli Ipocondriaci (Dario e Caterina Vergassola).