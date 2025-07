Pelle e borchie. La nuova vita delle ballerine

Mastromarino

Per un periodo le abbiamo nascoste nell’armadio, ci siamo vergognati anche solo di averle comprate. Sono rimaste per anni tra la polvere delle scarpiere, ma anche loro, come tutti i grandi amori, fanno giri immensi e poi ritornano. Parliamo proprio delle ballerine, che da due stagioni, oramai, sono tornate protagoniste assolute dei nostri look, rinnovando il loro stile e ampliando il ventaglio delle proposte tra gli scaffali di boutique e negozi, con ogni genere e tipologia. Addio alla visione classica della calzatura che accompagna di solito la prima comunione e spazio a un nuovo stile, stravagante e più giocoso: particolarmente in voga, infatti, sono quelle con le borchie, di solito in combo con il tessuto in pelle nero, ma scalano le classifiche anche i modelli traforati o in rete e le soluzioni in vernice, con colori sgargianti e vivaci. La calzatura può avere un tacco basso e giocare con la punta, quadrata o tonda. Da acquistare anche le ballerine animalier, tra motivi leopardati, zebrati o maculati: très chic.