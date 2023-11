Pellegrini e Giunta, il parto tra Natale e Capodanno: “La bimba sposterà gli equilibri”

Pesaro, 8 novembre 2023 – In (dolce) attesa della nascita della figlia, Federica Pellegrini e il pesarese Matteo Giunta si godono la gravidanza in vacanza a Livigno.

Manca sempre meno al parto, previsto in un momento speciale, tra Natale e Capodanno. "Vediamo quando deciderà di presentarsi al mondo", annuncia l'allenatore di nuoto in un'intervista a Chi. L'aria montanara, nel frattempo, rilassa la coppia. "È un momento bellissimo, non potevo e non posso chiedere altro. Fortunatamente, anche Federica ha vissuto una gravidanza da metterci la firma. Speriamo vada avanti così".

La bambina

Giunta ha poi sottolineato tutta la sua gioia nell'avere la bambina. "L'arrivo della piccola sposterà molto gli equilibri all'interno della nostra famiglia, dovremo bilanciare tutto di nuovo ma penso che anche quella sarà una parte piacevole della nostra crescita", ha proseguito l'ex preparatore atletico proprio di Federica Pellegrini. "Per indole non sono molto geloso e non sono molto possessivo - continua riguardo al rapporto che potrà avere con la figlia - A meno che non ci siano dei segni che scatenano questi sentimenti, ecco, credo che questa cosa potrà cambiarmi molto. Potrei essere molto geloso della bimba. Per il resto sarà tutta una scoperta". E sul nome, Giunta ammette che lui e Federica sono ancora in fase di scelta: "Ce ne sono un paio che si giocano il primo posto. Mattea? No, troppa confusione".

Tutto va a gonfie vele, insomma, anche sul modo di vivere la gravidanza insieme alla moglie. "A volte ci sono degli ingranaggi che si incastrano perfettamente e funzionano – prosegue Matteo – Io e Fede siamo complementari, questa cosa ci aiuta, è difficile annoiarci e la nostra unione ci rende più forti".

Pellegrini: “Considero il parto in acqua”

Su come sta vivendo la sua gravidanza, aveva parlato anche la stessa Federica Pellegrini qualche settimana fa a Verissimo, su Canale 5, ammettendo di considerare il parto in acqua. “Sono informata, conosco bene il mio corpo e come si adatta all’acqua - aveva dichiarato la nuotatrice - È un ambiente che conosco molto bene, quindi lo considererei”.

La coppia aveva annunciato la gravidanza sui social lo scorso 26 luglio, con un video curioso: Federica posava davanti alla camera scoprendo la pancia, con la scritta "We'll take it back". Il riferimento era al record del mondo nei 200 stile di Mollie O'Callaghan che dopo 14 anni aveva abbattuto il suo. Non c’è che da aspettare.