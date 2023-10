Pellegrini incinta a Verissimo: “Abbiamo scelto il nome, il parto sarà in acqua.”

Da sempre una grande atleta, ora anche una grande mamma. L’orgoglio italiano del nuoto, Federica Pellegrini, è in dolce attesa e ieri ha raccontato a Verissimo tutti i retroscena di questo suo viaggio insieme al marito Matteo Giunta, che si è collegato a sorpresa da una piscina a Verona durante la trasmissione.

Annunciare la grande notizia non è stato facile, vista la popolarità di Federica. Quando lo hanno scoperto, per sicurezza, hanno preferito aspettare un po’ prima di confidarlo a qualcuno. “Io ero molto tranquillo, speravo di vederla felice ed è successo: ci siamo abbracciati, è stata un’emozione incredibile” così ricorda Matteo il momento in cui lo hanno saputo. Sono stati i campionati del mondo di nuoto di Fukuoka, durante i quali è caduto il record mondiale che deteneva Federica da 14 anni, a spronarli a rivelare in modo scherzoso l’arrivo della bimba.

Come sta andando la gravidanza

Ora la gravidanza sta andando benissimo e per fortuna riesce a mantenere la sua vita con i suoi ritmi, dedicandosi a se stessa. Quando nascerà? “Dovrebbe nascere tra Natale e Capodanno, una festa dopo l’altra”, commenta lei- “Anche la nonna festeggia il compleanno a fine anno, il 30 dicembre, ed è felicissima: spera nasca lo stesso giorno”.

A sorpresa di tutti, Federica sta davvero considerando il parto in acqua. Non ci si poteva aspettare diversamente, da una donna che vive a contatto con l’acqua da quando ha 6 mesi. “Sono informata, conosco bene il mio corpo e come si adatta all’acqua. È un ambiente che conosco molto bene, quindi lo considererei” così ha risposto alla conduttrice, incuriosita da questa scelta.

La coppia terrà all’arrivo della bimba?

L’arrivo di un figlio mette sempre alla prova gli equilibri della coppia, anche se loro sono fiduciosi: “Noi siamo già stati rodati con 4 cani”, scherza lei. Una femmina, però, può incidere molto sul carattere del papà. “So quanto una figlia femmina possa cambiare l’equilibrio psicofisico di un papà” dice Federica, che ha scoperto già alle prime visite il sesso del nascituro. Matteo si dice preoccupato, “è una femminuccia, spero di non essere un padre troppo protettivo”, ma anche lui è emozionatissimo per la bimba che arriverà.

Il sogno di Federica: una figlia sportiva

Sulle aspettative, sperano ovviamente che sia una bimba sportiva. I due genitori hanno scherzato sul voler far riprendere il record mondiale, perso dalla madre, alla figlia, ma alla fine vogliono solo il meglio per lei. “Vorrei farle provare tutto quello che vorrà fare, e sceglierà lei la sua strada” dice Federica.

Il nome della bambina

Il nome resta top secret, anche se per un pelo Matteo non lo rivelava in diretta TV. “In realtà lo abbiamo già scelto” esclama, prima di essere ammonito dalla compagna che lo invita al silenzio. Quello che hanno potuto rivelare, però, è il dolcissimo soprannome con cui stanno chiamando la bimba fin dall’annuncio in famiglia: Meringa. L’arrivo di “Meringa”, quindi, sarà l’inizio di un’altra avventura, completamente nuova e imprevedibile, sia per Matteo ma soprattutto per Federica, la cui vita ha regalato tanto. “Già fino a qui io mi sento una persona super fortunata. Già dalla mia carriera di atleta, a quello che è successo dopo, è stato tutto bellissimo. È difficile immaginare di essere più felice di così”, ma avrà ancora tante gioie da vivere, la nostra Federica.