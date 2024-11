Per il compleanno di Spontini tre prime esecuzioni

Il 14 novembre è il 250° anniversario della nascita di Gaspare Spontini a Maiolati (Ancona) e nel giorno del suo compleanno la Fondazione Pergolesi Spontini, che da tempo ha avviato un’opera di valorizzazione e revisione critica della sua vasta produzione musicale, gli dedica un concerto nella sua città natale, con tre prime esecuzioni assolute tratte dalla monumentale opera fantastica Alcidor. L’iniziativa va ad aggiungersi al vasto programma di celebrazioni che coinvolgono anche Jesi, patria di Pergolesi, iniziate a marzo con un concerto di Riccardo Muti e culminate con una nuova produzione della Vestale. Alcidor, zauberoper (opera magica) in tre atti su libretto di Marie-Emmanuel-Guillaume Théaulon de Lambert e Charles Nuteley, fu presentata per la prima volta a Berlino il 23 maggio del 1825 per le nozze tra Federico d’Orange-Nassau e Luisa di Prussia, figlia del re Federico Guglielmo III che non badò a spese. Contempla infatti una poderosa compagine orchestrale, assieme a cori e balletti, ma forse proprio per l’eccessivo dispendio di mezzi cadde presto nell’oblio. Vera e propria fiaba tratta dalle ’Mille e una notte’, è animata da maghi, geni, silfidi e gnomi ad accompagnare o contrastare la storia d’amore a lieto fine tra Alcidor e Selaide, riflesso degli sposi reali, tra isole incantate, sortilegi e spade magiche. Il 23 settembre del 2023 ne erano stati presentati alcuni brani in forma di concerto a Maiolati nella revisione critica della Fondazione curata da Cristian Carrara, Marco Attura e Gianluca Piombo, e il 14 ne verranno proposti altri appena revisionati e mai eseguiti prima, col soprano Louise Guenter e l’Orchestra Sinfonica Rossini diretta da Attura.

Sono l’Introduzione, l’aria di Selaide del secondo atto ‘Je dois donc à tes chaines amour mes langoureux soupirs’ e la Danza del terzo atto. Vi si aggiungono, sempre di Spontini, l’ouverture della Vestale, l’aria tratta dall’opera Olimpie ‘O sain tes lois de la nature!’ e quella dall’Agnese di Hohenstaufen ‘No, Re del cielo’. Conclude il concerto la Quinta di Beethoven. Le celebrazioni continuano il 29 novembre al Pergolesi di Jesi con la prima esecuzione in tempi moderni de I Quadri Parlanti, opera buffa del periodo giovanile (1800), che vedrà sul podio del Time Machine Ensemble Giulio Prandi per la regia di Gianni Marras. Infine il 30 novembre a Maiolati Spontini (Teatro Spontini) la conferenza-spettacolo ‘A Parigi con Spontini’. Intervengono lo scrittore e drammaturgo Davide Rondoni, lo storico dell’arte e volto televisivo Costantino D’Orazio, l’attrice Virginia Barret e il direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini Cristian Carrara.