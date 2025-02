Per Nino Migliori, Maestro della fotografia, la Cina apre le sue porte

Ha 99 anni di cui 77 passati dietro la macchina fotografica: Nino Migliori è uno dei capisaldi della fotografia italiana, nonché uno dei volti più autorevoli sulla scena internazionale.

Per celebrare il lavoro dell’artista che ha contribuito a scrivere con la luce un pezzo della storia del nostro paese ed è entrato a far parte dell’immaginario collettivo attraverso scatti iconici ed esemplari, Fondazione Garuzzo ha ideato una mostra che per la prima volta porta l’opera dell’autore bolognese in Cina. ’Nino Migliori: una storia della fotografia italiana’ è infatti la mostra realizzata da Fondazione Garuzzo, a cura di Alessandro Carrer e Clemente Miccichè, in programma dal 7 marzo al 20 aprile all’Art Museum di Xi’an, uno dei più grandi spazi destinati ad ospitare arte contemporanea in Cina, che accoglie quasi un milione di visitatori ogni anno, e farà parte della rassegna internazionale che celebra i 15 anni dalla nascita del museo. Successivamente, la mostra verrà esposta nella capitale cinese, a Pechino. Si tratta della prima grande retrospettiva del Maestro bolognese in Cina, sulla base di un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra Fondazione Garuzzo (che dal 2005 si occupa di valorizzare l’arte contemporanea italiana nel mondo) e la Fondazione Nino Migliori.

A Xi’an, una delle metropoli più celebri e visitate del paese grazie alle numerose architetture storiche e al millenario esercito di terracotta, la mostra di Nino Migliori porterà ben 194 opere che abbracciano larga parte della carriera dell’autore, dagli esordi ai giorni nostri, dalle serie ’realiste’, passando per le sperimentazioni e le ricerche connesse all’Informale europeo, fino agli esiti più recenti. Un Maestro che non ha mai smesso di interrogarsi, sperimentare, creare.