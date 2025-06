Per sempre ’Raffa’. Tanti auguri da Bellaria

Ha aperto a Bellaria Igea Marina la mostra fotografica per il compleanno di Raffaella Carrà che il 18 giugno avrebbe compiuto 82 splendidi anni. Così la città della sua giovinezza, la celebra attraverso una mostra temporanea con gli scatti più iconici che ritraggono la diva della tv italiana. L’esposizione è stata presentata dalle telecamere di RAI 1, in diretta su Unomattina Estate, appunto mercoledì scorso in occasione del suo compleanno. Ottanta fotografie esposte sotto al gazebo adiacente piazzale Capitaneria di Porto, su Viale A. Pinzon, scattate dal fotografo di fiducia, Italo Angelini e consultabile anche digitalmente, sulla sezione del “Museo Digitale” sul sito www.bellariaigeamarina.org. La si vede giovanissima, in posa sulle spiagge bellariesi; oppure durante celebrazioni e feste cittadine o come star di rotocalchi e riviste dell’epoca. Una dedica che la città rivolge alla star che ha fatto la storia della tv.