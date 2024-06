Pesaro, il nuovo cinema in mostra. Star da Castellitto a Guadagnino

Sessant’anni di festival del nuovo cinema nell’anno di Pesaro capitale italiana della cultura. Due traguardi importanti salutati ieri, alla vigilia dell’avvio della storica rassegna, dal neosindaco della città alla sua prima uscita da primo cittadino: Andrea Biancani. Inizia infatti oggi La Mostra internazionale del nuovo cinema con l’arrivo di Sergio Castellitto ed un omaggio nel ventennale di uno dei suoi film: Non ti muovere. A presentare l’avvio di una edizione sempre più internazionale anche il l’ex vicesindaco uscente Daniele Vimini, il direttore artistico, Pedro Armocida e quello organizzativo, Cristian Della Chiara. Domani tavola rotonda di Cna Cinema e Audiovisivo sulla crisi delle sale e sulla produzione del cinema marchigiano e poi la sera in piazza celebrazione del film cult Quattro Matrimoni e un funerale di Mike Newell.

Mercoledì 19 Il festival dedicherà invece una proiezione speciale a Forrest Gump, successo planetario di Robert Zemeckis che ha ottenuto sei Premi Oscar. L’evento speciale sul cinema italiano prevede invece con un doppio momento: uno dedicato a Ficarra e Picone (saranno presenti in piazza domenica 16 giugno per incontrare il pubblico e presentare L’ora legale) e uno a Franco Maresco. Da venerdì 14 a domenica 16 giugno verranno presentati tutti i film diretti da Ficarra e Picone. A seguire una selezione di quelli che Franco Maresco ha realizzato al di fuori della coppia con Daniele Ciprì. Oltre alla retrospettiva, la Mostra ospiterà una tavola rotonda alla presenza degli autori con la presentazione dei due volumi monografici della collana Nuovocinema di Marsilio.

A partire da lunedì 17 giugno ecco il concorso internazionale che, sempre votato alla ricerca del ‘nuovo’ cinema. La sezione del cinema in Piazza ospita una tra le più applaudite protagoniste del cinema italiano contemporaneo. Jasmine Trinca sarà alla Mostra lunedì 17 giugno per presentare in anteprima nazionale Maria Montessori - La nouvelle femme – diretto da Léa Todorov e nelle sale italiane il 26 settembre con Wanted – il film in cui interpreta il ruolo della pedagogista di origini marchigiane. Martedì 18 giugno la Piazza sarà tutta per Valentina Lodovini, ospite per la prima volta alla Mostra che omaggia Carlo Mazzacurati nel decennale della morte con la visione di uno dei suoi film più significativi La giusta distanza, con Lodovini affascinante protagonista. Atteso ospite per la chiusura del festival, sabato 22 giugno, sarà Luca Guadagnino, per ricevere il Premio speciale per l’edizione numero 60 e per Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024.

La Mostra dedica uno spazio importante anche alla musica con un concerto omaggio dedicato a Henry Mancini, anche quest’anno in collaborazione con il Conservatorio G. Rossini di Pesaro. Il Cinema in spiaggia omaggerà due importanti centenari: quello di Marcello Mastroianni e di Walter Chiari in collaborazione col Centro sperimentale di cinematografia.