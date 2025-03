Petra Magoni in ’Subversion’, tra note e testi

Prosegue la corsa di Crossroad attraverso i luoghi e i protagonisti musicali della nostra regione. Questa sera alle 21 si completano le serate del festival itinerante al Teatro Carani di Sassuolo (MO), dove ha preso vita il Sassuolo Jazz Festival.

Protagonista di questo nuovo concerto sarà la cantante Petra Magoni, al centro della prima esecuzione assoluta di ’Subversion’, progetto che la vede assieme all’Arkè String Quartet, ovvero Carlo Cantini al violino elettrico, Valentino Corvino a violino, oud e live electronics, Matteo Del Soldà alla viola e Stefano Dall’Ora al contrabbasso. Una formazione di di estrazione classica che si apre facilmente agli stimoli del jazz, del pop, e della world music.

Cantante dal forte temperamento, Petra Magoni, questa sera con ’Subversion’ propone uno spettacolo di musica e arte varia: un concerto teatrale che però sfrutta letteratura, immagini e luci per andare oltre le visioni del mondo preconfezionate. Dall’Illuminismo alle Avanguardie, dalla Beat Generation ai giorni nostri, rivivono le musiche e i testi che hanno sovvertito gli schemi del nostro pensiero. Si ascolteranno musiche di Kurt Weill, Eric Satie, John Cage, Patti Smith, Frank Zappa, Wolfgang Amadeus Mozart, The Beatles, Edith Piaf, Bob Dylan, Amy Winehouse, Rettore… Un’apertura di campo decisamente in linea con la formazione la carriera di Petra, che dagli studi classici al Conservatorio di Livorno comincia subito a mescolare rock, recitazione e sperimentazione. Dal 2004 con Ferruccio Spinetti ha dato vita a ’Musica nuda’.